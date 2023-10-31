Госдеп отреагировал на заявление РФ об украинском следе в антиеврейских погромах в Дагестане

Попытки российского руководства сделать Украину причастной к антиеврейским погромам в аэропорту Махачкалы, что в Дагестане, невозможно воспринимать серьезно, потому что это абсурд. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников

Спикер МИД РФ Мария Захарова ранее рассказала журналистам, что события в Дагестане стали следствием "спланированной и осуществленной извне провокации", в которой ключевую роль сыграл "киевский режим". В качестве доказательства она привела реакцию президента Владимира Зеленского на события, которую тот опубликовал в соцсетях.

"Я видел их заявления с обвинением Украины. Это абсурд, конечно же", – лаконично прокомментировал представитель Госдепа.

Мэтью Миллер добавил, что Россия должна привлечь к ответственности виновных в антиеврейских беспорядках в Дагестане накануне.

Отметим, в аэропорту Махачкалы (Дагестан) вечером 29 октября вспыхнули антисемитские протесты и погромы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всё происходящее – это часть распространенной в россии культуры ненависти к другим народам, которая пропагандируется государственным ТВ, экспертами и властью. В обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что из-за погрома в Махачкале путинскому режиму, похоже, будет трудно заверить избирателей, что ситуация под контролем. А также убедить еврейскую аудиторию, что их меньшинства в безопасности (несмотря на свои усилия представить рф как религиозно толерантную страну). Эксперты проанализировали происходящее для издания "Комментарии".

Читайте также на портале "Комментарии" — от чего будут зависеть события на фронте: какую задачу пытаются выполнить Украина и РФ.



