Горсовет Тернополя передал на нужды воинской части старую брусчатку

Тернопольский городской совет сообщил, что на основании обращения одной из воинских части они передали старую ранее демонтированную брусчатку. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на официальный сайт горсовета Тернополя.



Демонтированная брусчатка. Фото иллюстративное

17 января на заседании исполнительного комитета Тернопольского горсовета было принято решение "О передаче материалов" для одной из воинских частей.

"На основании обращения одной из воинских частей, Тернопольский городской совет передал на нужды воинской части старую демонтированную брусчатку, которая была демонтирована в предыдущие годы во время проведения ремонтных работ с улиц города", — говорится в сообщении на сайте Тернопольского городского совета.

Какая именно воинская часть должна была получить брусчатку и объемы, которые были согласованы передать на нужды армии, не сообщается.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в тернопольском военкомате жестоко избили мобилизованных в октябре 2023 года. Соответствующее видео попало в сеть и вызвало скандал. Мэр Тернополя Сергей Надал призвал "на корректном отношении к тернополянам" со стороны отдельных работников ТЦК. Также на инцидент отреагировал уполномочный по правам человека Дмитрий Лубинец, который отметил, что "так не должно быть!" и объявил о проверке, чтобы установить нарушение прав человека. В январе 2023 года Офис Генерального прокурора и ДБР сообщили, что провели досудебное расследование и будут судить двух военных ТЦК, причастных к инциденту.

Также "Комментарии" писали о работнике ТЦК из Тернопольщины, который похвастался отдыхом на Доминикане.