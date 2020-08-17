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Город на Закарпатье оказался под водой (фото, видео)

Люди выкладывают фото и видео “рек” на дорогах, уверяя, что местная канализация попросту не выдержала потока воды

сегодня, 14:59 comments586
Автор:

Елена Волкова

Пока практически во всей Украине установилась теплая и солнечная погода, в западных областях льют и всю неделю продолжат лить дожди. Как сообщают жители Закарпатской области, из-за непогоды под воду ушел город Виноградов. Об этом на своих страницах в Facebook сообщили местные жители.

Город на Закарпатье оказался под водой (фото, видео)

Люди выкладывают фото “рек” на дорогах, уверяя, что местная канализация попросту не выдержала потока воды. В соцсетях жители города уже именовали Виноградов “маленькой Венецией” и выложили десятки видеоподтверждений.

Напомним, сегодня в Украине ожидается потепление. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в большинстве регионов 17 августа будет до +29-ти и солнце, впрочем, кое-где возможны и дождь с грозой (смотри карту). Так, циклон сегодня охватит Львов, Ужгород и Черновцы, где ожидается до 28-ми градусов тепла. Столько же столбики термометров будут показывать в Одессе, Сумах, Житомире и Полтаве. В Киеве сегодня +29 тепла, как и в Чернигове, Харькове, Луганске, Донецке, Запорожье, Черкассах, Кропивницком, Симферополе и Днепре. А максимальные отметки в +28…+30 градусов ожидаются в Херсоне и Николаеве.


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