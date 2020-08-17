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Предупреждение синоптиков: где в Украине ждать ливни и жару (карта)

Синоптики говорят, что некоторые области Украины накроет циклон

сегодня, 05:30
Автор:

Елена Волкова

Сегодня в Украине ожидается потепление. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в большинстве регионов 17 августа будет до +29-ти и солнце, впрочем, кое-где возможны и дождь с грозой (смотри карту).

Так, циклон сегодня охватит Львов, Ужгород и Черновцы, где ожидается до 28-ми градусов тепла. Столько же столбики термометров будут показывать в Одессе, Сумах, Житомире и Полтаве. В Киеве сегодня +29 тепла, как и в Чернигове, Харькове, Луганске, Донецке, Запорожье, Черкассах, Кропивницком, Симферополе и Днепре. А максимальные отметки в +28…+30 градусов ожидаются в Херсоне и Николаеве.

Предупреждение синоптиков: где в Украине ждать ливни и жару (карта)


С завтрашнего дня часть Украины накроет циклон. Дождь с грозой всю неделю прогнозируют на западе и севере страны.

Ранее "Комментарии" сообщали, что даже находясь дома, лучше не выполнять некоторые действия, когда за окном - гром и молния. Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовали список дел, которыми нельзя заниматься во время грозы.


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