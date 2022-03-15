logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Город без лица – в сети показали, во что оккупанты превратили Ахтырку на Сумщине
commentss НОВОСТИ Все новости

Город без лица – в сети показали, во что оккупанты превратили Ахтырку на Сумщине

В сети показали, как выглядит город Ахтырка на Сумщине, который российские оккупанты нещадно уничтожали ракетными ударами, авиабомбами и артиллерией

сегодня, 14:05
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:








Сумщина вместе с Харьковщиной и Черниговщиной, как приграничные области, первыми приняли на себя удар российский оккупационных войск. В Сумской области больше всего досталось городу областного значения Ахтырке, который Россия артиллерией и авиаударами фактически стерла с лица земли. Как передает портал "Комментарии", в сети показали, как когда-то нарядный и уютный город превратился в руины. Видео, снято с дрона и опубликовано в телеграмм-канале "Perepichka News".

Город без лица – в сети показали, во что оккупанты превратили Ахтырку на Сумщине

Ахтырка. Фото: из открытых источников

На видео видно, что разрушенный город, где расположены магазины, жилые дома, школы и другие объекты инфраструктуры. Посреди улиц есть воронки от бомб, некоторые из которых заполнила вода.    

Повсюду очень много обрушившихся обломков зданий. В результате обстрелов вражеской армии были разрушены десятки зданий, которые имели историческую ценность. Многие помещения охватили пожары после бомбардировок. Посреди дорог разбросано очень много снарядов.

После бомбежек Ахтырка лишилась своего железнодорожного вокзала. Здание полностью разрушено. Также разрушены железнодорожные пути, искорёженные вагоны. 

Такой Ахтырку местные жители не могли представить себе даже в самом страшном сне. С 24 февраля продолжается российское вторжение в Украине и именно с этого дня оккупанты уничтожают небольшой город в Сумской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Сумщине среди поля задержали почти три десятки заблудившихся "освободителей". Блуждающих российских вояк быстро заметили местные жители и сообщили теробороне. Дальше уже соответствующие органы сработали оперативно.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gBtO_mheRoo
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!