Город без лица – в сети показали, во что оккупанты превратили Ахтырку на Сумщине



















Сумщина вместе с Харьковщиной и Черниговщиной, как приграничные области, первыми приняли на себя удар российский оккупационных войск. В Сумской области больше всего досталось городу областного значения Ахтырке, который Россия артиллерией и авиаударами фактически стерла с лица земли. Как передает портал "Комментарии", в сети показали, как когда-то нарядный и уютный город превратился в руины. Видео, снято с дрона и опубликовано в телеграмм-канале "Perepichka News".

Ахтырка. Фото: из открытых источников

На видео видно, что разрушенный город, где расположены магазины, жилые дома, школы и другие объекты инфраструктуры. Посреди улиц есть воронки от бомб, некоторые из которых заполнила вода.

Повсюду очень много обрушившихся обломков зданий. В результате обстрелов вражеской армии были разрушены десятки зданий, которые имели историческую ценность. Многие помещения охватили пожары после бомбардировок. Посреди дорог разбросано очень много снарядов.

После бомбежек Ахтырка лишилась своего железнодорожного вокзала. Здание полностью разрушено. Также разрушены железнодорожные пути, искорёженные вагоны.

Такой Ахтырку местные жители не могли представить себе даже в самом страшном сне. С 24 февраля продолжается российское вторжение в Украине и именно с этого дня оккупанты уничтожают небольшой город в Сумской области.

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