Гордон в прямом эфире вылил на себя стакан с водой: зачем (видео)

Журналист Дмитрий Гордон оригинально отреагировал на победу украинской команды в 1/8 финала Евро-2020. Он вылил на себя стакан с водой, которая была у него.

Дмитрий Гордон (фото из открытых источников)

Известный телеведущий, наблюдая за футбольным поединком в прямом эфире канала "Украина 24", в конце программы поднялся и облил себя водой. Журналист заявил, что обещал это сделать.

Также его поступок повторил телеведущий Василий Голованов, чтобы отпраздновать победу национальной сборной по футболу.

Напомним, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, комментируя победу над Швецией заявил, что ребята играли очень хорошо. По его словам, интересный футбол вышел, никто не хотел проигрывать, поэтому дотянули до такой драмы.

Также Шевченко рассказал, что его поддерживала семья, дети, поэтому он очень хотел добиться этого результата.

Ранее сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что Владимир Зеленский эмоционально и искренне поздравил украинскую команду с победой. Владимир Зеленский также болел и поддерживал национальную сборную. А после победы Украины над командой Швеции опубликовал несколько очень эмоциональных сообщений в социальных сетях. Президент заявил, что пишет искренние слова благодарности не только от себя, но от всей Украины. А еще — сообщил, что также болел за национальную сборную.

Полузащитник украинской сборной Александр Зинченко также выразил благодарность болельщикам, которые пришли поддержать наших игроков в матче 1/8 финала со Швецией. По его словам, на матч команда выходила, как на войну. Футболист также признался, что ему трудно было настроиться на поединок, потому что сборная Украины активно подвергалась критике за неуверенную игру в групповом этапе Чемпионата Европы.







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