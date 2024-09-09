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Google вводит ограничения на регистрацию аккаунтов в России

Предположительно, это может быть связано с новым пакетом санкций США

сегодня, 18:21
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Черновалова Кристина

Компания Google прекратила регистрацию аккаунтов для пользователей с российскими телефонными номерами. Это решение может быть связано с последними санкциями США, направленными против России в ответ на ее действия на Украине. Об этом пишет ASTRA

Google вводит ограничения на регистрацию аккаунтов в России

Google прекращает регистрацию аккаунтов с российскими номерами

Попытки зарегистрировать новые аккаунты с использованием российских номеров теперь завершаются неудачей. При этом официальных заявлений от представителей Google по этому вопросу пока не последовало.                                  

Google вводит ограничения на регистрацию аккаунтов в России - фото 2

Напомним, что Google уже принимал меры против России, наложив санкции вместе с другими крупными технологическими компаниями. В частности, было прекращено показ рекламы на всех платформах компании, включая YouTube, поисковую систему и медийную рекламу. Эти действия были направлены на блокирование доходов российских организаций, связанных с государством и военными.                                 

Ранее “Комментарии” писали, что российские пользователи столкнулись с неожиданной проблемой: популярный видеохостинг YouTube перестал быть доступным как на компьютерах, так и на мобильных устройствах. Основная волна жалоб пришлась на столицу, где около 21% от общего числа проблем было зафиксировано в Москве, сообщают "”Комментарии”" со ссылкой на “Медузу                 

Читайте также на портале “Комментарии” -  российские власти уведомили всех крупнейших операторов связи в стране о замедлении скорости воспроизведения видео на YouTube до 128 килобит в секунду. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Moscow Times".



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Источник: https://t.me/astrapress/63909
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