Россияне остались без YouTube: сбой затронул миллионы пользователей

Сегодня утром российские пользователи столкнулись с неожиданной проблемой: популярный видеохостинг YouTube перестал быть доступным как на компьютерах, так и на мобильных устройствах. Основная волна жалоб пришлась на столицу, где около 21% от общего числа проблем было зафиксировано в Москве, сообщают "”Комментарии”" со ссылкой на “Медузу”

YouTube перестал открываться в России

По информации российского сервера по мониторингу онлайн-сервисов, к 11:20 местного времени было зарегистрировано около пяти тысяч жалоб на работу хостинга. Пользователи сообщали, что видеохостинг перестал загружаться, и они не могли просматривать видео или оставлять комментарии.

"По комментариям на сайтах по мониторингу работоспособности онлайн-сервисов, видеохостинг перестал загружаться, из-за чего пользователи не могут смотреть видео или оставлять комментарии", — говорится в сообщении.

Видео не загружались и в мобильном приложении YouTube на Android у оператора МТС, где еще вчера сервис работал исправно.

Пока официальных комментариев от YouTube или российских властей не поступало.

Ранее “Комментарии” писали, что российские власти уведомили всех крупнейших операторов связи в стране о замедлении скорости воспроизведения видео на YouTube до 128 килобит в секунду. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Moscow Times".

Читайте также на портале “Комментарии” — власти в России ограничивают доступ к YouTube Alphabet Inc. Таким образом Кремль пытается заблокировать одну из последних американских социальных сетей, которые все еще доступны в РФ.

