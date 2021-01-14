Гололедица и снег: погода в Украине 14 января (карта)

В четверг страна будет находиться во власти очередного циклона. В западных, а к вечеру в центральных и северных областях ожидается снег. В Крыму и Приазовье возможен мокрый снег с дождем. На большей части территории Украины на дорогах сохранится опасность гололедицы. Ночью местами в Закарпатской, а также Черниговской и Сумской областях температура воздуха может понизиться до -10 °С.

Уборка на улице осадков. Фото: Сегодня

Прогноз погоды на 14 января:

В центральных областях облачно, снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -2…+1 °С.

На Западе Украины температура воздуха будет колебаться от -1 до -2 градусов, на севере будет холоднее – -3...-5 градусов.

В восточных областях будет пасмурно и холодно. Столбик термометра опустится до -2...-4 градусов. На юге морозно не будет. В Симферополе прогнозируют дождь. Температура воздуха будет умеренной – 0...+2 градуса.

В северных областях облачно, снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -5...-2 °С.

В южных областях облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем 0...+3 °С.

В Киеве облачно, снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -4...-1 °С.









Напомним, в среду погоду в стране будет определять циклон. Первыми под его влияние попадут южные области, затем – восточные. В этих регионах ожидается обильный снегопад, налипание мокрого снега, гололед. Зацепит он также Полтавскую, Днепропетровскую, Кировоградскую, Черкасскую, Сумскую области. На остальной территории Украины также вероятны осадки в виде дождя или мокрого снега, но не такие сильные.

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