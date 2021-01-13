Погода в Украине на среду, 13 января

Погода 13 января в Украине будет облачной, холодной и снежной. Ветер южный, его скорость достигнет 5-10 м/с. Средняя влажность воздуха составит 89%, что повлияет на чувство холода.

Кот зимой. Фото meteoprog.ua

В среду погоду в стране будет определять циклон. Первыми под его влияние попадут южные области, затем – восточные. В этих регионах ожидается обильный снегопад, налипание мокрого снега, гололед. Зацепит он также Полтавскую, Днепропетровскую, Кировоградскую, Черкасскую, Сумскую области. На остальной территории Украины также вероятны осадки в виде дождя или мокрого снега, но не такие сильные.

Прогноз погоды на 13 января:

• В центральных областях

Облачно, снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -3…0 °С.

• На западе страны

Облачно, снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -1...+2 °С.

• В северных областях

Облачно, снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -4...-1 °С.

• На востоке страны

Облачно, сильные снегопады. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -2...+1 °С.

• В южных областях

Облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -2...+1 °С.

В Киеве облачно, снег. Ветер северо- восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -4...-1 °С.

13 января отмечается день памяти преподобной Мелании Римляныни. В народе называют этот день "Щедрый вечер". Погода каждого последующего дня соответствовала погоде каждого из двенадцати месяцев.

Напомним, погода в Украине в скором времени кардинально изменится: в большинстве регионов ожидается мокрый снег, температура начнет падать. Также возможны дожди, сильный штормовой ветер и гололед.

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