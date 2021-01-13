Погода в Украине на среду, 13 января

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Ольга Чародий
Погода 13 января в Украине будет облачной, холодной и снежной. Ветер
южный, его скорость достигнет 5-10 м/с. Средняя влажность воздуха составит 89%,
что повлияет на чувство холода.
Кот зимой. Фото meteoprog.ua
В среду погоду в стране будет определять циклон. Первыми под
его влияние попадут южные области, затем – восточные. В этих регионах ожидается
обильный снегопад, налипание мокрого снега, гололед. Зацепит он также
Полтавскую, Днепропетровскую, Кировоградскую, Черкасскую, Сумскую области. На
остальной территории Украины также вероятны осадки в виде дождя или мокрого
снега, но не такие сильные.
Прогноз погоды на 13 января:
• В центральных
областях
Облачно, снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура
воздуха ночью -5...-2 °С, днем -3…0 °С.
• На западе страны
Облачно, снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура
воздуха ночью -4...-1 °С, днем -1...+2 °С.
• В северных
областях
Облачно, снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура
воздуха ночью -5...-2 °С, днем -4...-1 °С.
• На востоке страны
Облачно, сильные снегопады. Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -2...+1 °С.
• В южных областях
Облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-восточный, 5-10
м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -2...+1 °С.
В Киеве облачно, снег. Ветер северо- восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -4...-1 °С.
13 января отмечается день памяти преподобной Мелании Римляныни. В народе называют этот день "Щедрый вечер". Погода каждого последующего дня соответствовала погоде каждого из двенадцати месяцев.
Напомним, погода в Украине в скором времени кардинально изменится: в большинстве регионов ожидается мокрый снег, температура начнет падать. Также возможны дожди, сильный штормовой ветер и гололед.
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