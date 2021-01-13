kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.01.2021

BTC/USD

34022.53

ETH/USD

1050.59

LTC/USD

134.57

НБУ 13.01.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Погода в Украине на среду, 13 января
commentss НОВОСТИ Все новости

Погода в Украине на среду, 13 января

В Киеве облачно, снег. Ветер северо- восточный, 5-10 м/с

сегодня, 06:45
Автор:

Ольга Чародий

Погода 13 января в Украине будет облачной, холодной и снежной. Ветер южный, его скорость достигнет 5-10 м/с. Средняя влажность воздуха составит 89%, что повлияет на чувство холода.

Погода в Украине на среду, 13 января

Кот зимой. Фото meteoprog.ua

В среду погоду в стране будет определять циклон. Первыми под его влияние попадут южные области, затем – восточные. В этих регионах ожидается обильный снегопад, налипание мокрого снега, гололед. Зацепит он также Полтавскую, Днепропетровскую, Кировоградскую, Черкасскую, Сумскую области. На остальной территории Украины также вероятны осадки в виде дождя или мокрого снега, но не такие сильные.

Прогноз погоды на 13 января:

•      В центральных областях

Облачно, снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -3…0 °С.

•      На западе страны

Облачно, снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -1...+2 °С.

•      В северных областях

Облачно, снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -4...-1 °С.

•      На востоке страны

Облачно, сильные снегопады. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -2...+1 °С.

•      В южных областях

Облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -2...+1 °С.

В Киеве облачно, снег. Ветер северо- восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -4...-1 °С.

13 января отмечается день памяти преподобной Мелании Римляныни. В народе называют этот день "Щедрый вечер". Погода каждого последующего дня соответствовала погоде каждого из двенадцати месяцев.

Напомним, погода в Украине в скором времени кардинально изменится: в большинстве регионов ожидается мокрый снег, температура начнет падать. Также возможны дожди, сильный штормовой ветер и гололед.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: meteoprog.ua
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ