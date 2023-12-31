Голливудские звезды спели "Щедрик" на украинском (ВИДЕО)

Звезды Голливуда, ставшие послами программы UNITED24, поздравили украинцев с рождественскими и новогодними праздниками "Щедриком", который спели на украинском языке.



Звезды Голливуда спели Щедрик на украинском. Фото из открытых источников

К исполнению "Щедрика" были привлечены такие всемирно известные актеры, как герой саги "Звездные войны" Марк Гемилл, сыгравший Люка Скайвокера, Кэтрин Винник, известная благодаря роли Лагерты из сериала "Викинги", Миша Коллинз, которого можно увидеть в роли ангела Кастиэля телесериале "Сверхъестественное". Кроме актеров "Щедрик" также спела украинская теннисистка Элина Свитолина, американский историк Тимоти Снайдер и другие известные личности.

Посмотреть видео со звездами, которые поют "Щедрик" на украинском можно ниже:

"Теперь известная на весь мир украинская песня существует и в версии от наших послов. В знак солидарности со всеми, кто уже второй год встречает праздники в условиях полномасштабной войны. Чувствовать эту поддержку сегодня важно, как никогда. Стоим!" – написал фонд UNITED24.

"Щедрик" – это украинская всемирно известная мелодия, созданная украинским композитором Николаем Леонтовичем. Песня приобрела популярность после гастролей хора Александра Кошица в странах Европы в 1919 году, а также в США в 1922 году.



В 1936 году американский композитор украинского происхождения Петр Вильговский создал английский текст для "Щедрика". Таким образом, англоязычная версия украинской щедривки стала называться Carol of the Bells ("Колядка колоколов"). Теперь украинскую мелодию можно услышать во всех уголках мира в новогодние и рождественские времена.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина привлекла помощь джедая в войне против России.

Также "Комментарии" писали о Снайдере, который назвал основную идеологическую ошибку Путина в войне с Украиной.