Международная церемония в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии пройдет 6 июня. Российского диктатора Владимира Путина на мероприятии точно никто не ждет, но не исключено присутствие российской делегации во главе с приспешниками Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Europe1".

Россию могут пригласить на годовщину высадки союзников в Нормандии. Фото: Getty Images

По информации СМИ, Россия будет хорошо представлена в начале июня в Нормандии, если Москва примет приглашение Елисейского дворца. Если не будет неожиданности, президент Владимир Путин не будет участвовать в памятных мероприятиях лично, но будет приглашена российская делегация.

Издание отмечает, Путин присутствовал на 70-летии высадки в Нормандии, но отсутствовал пять лет назад. "Что бы ни случилось, пригласительный билет будет отправлен в дипломатическое представительство Москвы во Франции", — отмечает издание.

Как отмечает "Europe1", несмотря на геополитическую ситуацию, "полностью обойтись без присутствия России действительно сложно", хотя СССР непосредственно не участвовал в десантировании 6 июня. Советский Союз сделал это возможным, заплатив самую высокую цену во время Второй мировой войны. Почти 27 миллионов советских людей погибли в боях против Германии.

При этом "Europe1" не уточняет, почему должна быть приглашена Россия и нельзя обойтись Украиной, которая также была частью СССР, внесла огромный вклад в победу и понесла значительно больший ущерб во время Второй мировой войны.

Стоит отметить, высадка союзников в Нормандии во время Второй мировой войны – одна из ключевых операций, которая произошла 6 июня 1944 года и стала известной как День Д. Целью высадки было открытие Второго фронта в Европе и освобождение западной части континента от нацистской оккупации.

Союзники под руководством генерала Дуайта Эйзенхауэра высадились на пяти пляжах: Омаха, Юта, Голд, Джуно и Сильвер. Эта операция включала в себя важную подготовку, воздушное и морское наступление, а также жесткую борьбу на берегу. В конечном итоге День Д стал поворотным моментом в ходе войны в Европе, помогая союзникам установить прочный фронт против нацистской Германии.

СССР развязал Вторую мировую войну вместе с Германией, напав на Польщу в 1939 году. Однако в 1941 году он стал союзником США и Великобритании после того, как немецкая армия вторглась на территорию СССР.

Читайте также на портале "Комментарии" — лидеры ЕС включились в переговоры по достижению мира в Украине: почему особое внимание к Китаю.



