Год полномасштабной войны: оправдал ли себя телемарафон – есть ли у него будущее

Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с представителями украинских средств массовой информации, вовлеченными в работу телемарафона "Единые новости". Как оцениваете год такого телемарафона? Какие медийные аспекты можно было бы улучшить? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Телемарафон. Фото: из открытых источников

Сам формат Единого марафона изжил себя уже к началу лета

Политический и медиаэксперт Светлана Кушнир рассуждает так:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Единый марафон (ЕМ) – друг президента. Это не я сказала, а сам глава государства во время общения с журналистами нескольких телеканалов, которые с начала полномасштабного вторжения выбрали форму совместного вещания. И, надо отдать должное, эта форма была актуальна и воспринимаемой как официальный источник информации в первые месяцы "Большой войны". Тогда была крайне необходима концентрация и мобилизация средств массовой информации. Все смотрели, у всех это была кнопка номер один, все черпали новости именно из ЕМ… А потом что-то начало ломаться".

В самом начале в формат ЕМ не вошли каналы Прямой, 5 канал и ЕспресоТV, напоминает эксперт. Что само по себе было достаточно странным, учитывая их проукраинскую позицию, отмечает она.

"А уж после закрытия одного из самых влиятельных долгожителей в медиа и крупнейшего вещателя – всего пула телеканалов медиахолдинга "Украина", стало очевидным – долго в одной упряжке быть телеканалы не могут. Пора расходиться по своим студиям и начинать полноэфирное вещание. Думаю, что сам формат Единого марафона изжил себя уже к началу лета. А процессы на рынке медиа ещё и подхлестнули процесс. ЕМ стал вырождаться. Да и сама суть марафона – это путешествие на длинную дистанцию, но всё же – это путешествие к некой конкретной прямой цели, а не бесконечная гонка", – акцентирует Светлана Кушнир.

Потому, продолжает она, появились мемы, шутки по этому поводу, что сильно ударило по репутации Единого вещателя и продуцента новостийного потока. Именно из этого и начинает прорастать недоверие. Что и случилось с ЕМ, констатирует эксперт.

"Нынешний пассаж президента о "марафоне-друге" я бы рассматривала как некую попытку вернуть былую репутацию и доверие. Но делается это, опять-таки, за счет персонального рейтинга Владимира Зеленского. Мне кажется, что ЕМ должен перестать существовать, – говорит Светлана Кушнир. – С последующим возвратом к формату вещания всех каналов. Перефразируя: марафон мне – друг, но истина и правда – дороже успокаивающей картинки. Может, давайте просто откроем глаза и посмотрим – и вокруг, и наверх, и в корень?".

С обществом следует говорить максимально честно о том, какие усилия нам следует прилагать для того, чтобы сохранить государственность

Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько поясняет:

"Мы прошли определенную психологическую точку – в один год полномасштабной войны. Сегодня общество так же, как и в начале вторжения, хочет иметь какое-то обозримое видение завершения войны победой Украины".

К сожалению, отмечает эксперт, такое спрогнозировать невозможно. Ситуация как на поле боя, так и на политической карте мира постоянно корректируется.

"Я считаю, что с обществом следует говорить максимально честно о том, какие усилия нам следует прилагать для того, чтобы сохранить государственность. Мы должны правильно ставить приоритеты в видении нашей победы. Как она выглядит. И в первую очередь, перед вопросами территории (что тоже важно) и другими, мы должны ставить задачу сохранения государственности. Без этого и территория, и всё остальное – не имеют смысла. Сохранность государственности позволяет задавать вопросы и о суверенитете над территорией, о внешнеполитическом курсе et cetera. И общество должно это понимать. Об этом нужно с ним говорить. В том числе и на "марафоне", с трибун чиновников, военных и так далее", – уверен Александр Солонько.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему так важно ввести санкции против "Росатома" – какие шансы, что это удастся.



