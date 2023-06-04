ГНСУ назвала три самых популярных документа, подделываемых для попытки пересечения украинской границы

Украинские пограничники задерживают около 20 человек каждый день во время их попытки незаконно пересечь границу вне официальных пунктов пропуска. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на прозвучавшие в эфире телемарафона заявления спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.



Работник ГНСУ на границе. Фото из открытых источников

По словам представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко ежедневно около 150 мужчин призывного возраста получают отказ от ГНСУ.

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"Ежедневно получают отказ в пересечении границы 120-150 человек, поскольку они не соответствуют тем исключениям в правилах, позволяющих им пересекать границу", — указал представитель Государственной пограничной службы Украины.

По его словам, в пунктах пропуска пытаются создать поддельные документы и различные справки. Наиболее популярны случаи подделки документов о свидетельствах, где указано якобы о трех несовершеннолетних детях, которые имеют эти люди. Еще одним способом является подделка документов о смерти жены, ведь в таких случаях родителям-одиночкам разрешено пересекать границу. Третьими популярными подделками для пересечения границы являются документы с военкоматов, якобы свидетельствующие о непригодности для службы в армии.

Кроме того, Андрей Демченко указал на фиксацию ежедневно около 20 случаев попыток незаконного пересечения украинской границы вне пунктов пропуска.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что летние подразделения России прибыли к границам Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что Венгрия стянула войска к границе Украины перед вторжением России. Озвучены мотивы подобных действий украинского соседа.