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Главные причины увеличения/уменьшения поддержки Украины странами Запада

Украинцы назвали главные причины увеличения или уменьшения поддержки других стран.

сегодня, 10:10
Автор:
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Slava Kot
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Украинцы считают, что основными причинами уменьшения поддержки Украины странами Запада — коррупция, усталость или недостаточное информирование. За увеличение поддержки отвечают стратегические интересы стран Запада и военные успехи Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на социологическое исследование Active Group.

Главные причины увеличения/уменьшения поддержки Украины странами Запада

Какие причины увеличения/уменьшения поддержки Украины. Фото из открытых источников

На выборах в Словакии и победила партия Роберта Фицо, прямо говорившего, что прекратит военную поддержку Украины. Таким образом, Словакия может присоединиться к Венгрии, которая постоянно блокирует помощь Украине, а правительство Виктора Орбана в кризисе обвиняет ЕС и призывает к дружеским отношениям с РФ.


На этом фоне компания Active Group провела опрос, чтобы выяснить мнение общественности по поводу причин уменьшения или увеличения поддержки Украины от западных стран.

В опросе, где можно выбрать несколько вариантов, украинцы заявили, что наиболее негативно на помощь от Запада влияет коррупция в Украине – 52,3%. Вторым по популярности стал вариант об усталости и недостаточном информировании – 38,1%. Еще более 30% набрал пункт о темпах реформ.

Относительно факторов, влияющих на увеличение поддержки Украины, респонденты избрали стратегические интересы стран Запада – 45%. На втором месте в опросе оказался фактор военных успехов Украины – 37,4%. Вариант о политических интересах отдельных политиков занял третье место – 31,3%.

Причины увеличения или уменьшения поддержки Украины странами Запада можно посмотреть ниже:

Главные причины увеличения/уменьшения поддержки Украины странами Запада - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы избрали в опросе, куда нужно отправить конфискованные активы России.

Также "Комментарии" писали об общественном мнении, нужно ли отправлять на фронт мужчин, избегающих мобилизации.



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