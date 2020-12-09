Главные причины смерти: от чего умирают люди в 21 веке

За тем, от чего умирает большинство людей тщательно следят специалисты Всемирной организации здравоохранения. Согласно информации ВОЗ, причины смертей за последние десять лет изменились. Так, за последние два десятилетия люди стали чаще умирать от неинфекционных болезней, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак.

Об этом говорится в отчете специалистов ВОЗ, которые провели масштабное исследование о мировой смертности.

Если в 2000-м году в десятке основных причин, по которым умирали люди, было только четыре заболевания, не передающихся контактным путем, то в 2019-м их было уже семь.

В ВОЗ подчеркивают, что главным способом избавиться от ранней смерти является профилактика.

"Эти новые оценки — еще одно напоминание о том, что нам нужно срочно усилить профилактику, диагностику и лечение неконтагиозных болезней, — подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. — Они также говорят о том, насколько важно радикально улучшить систему первичной медико-санитарной помощи, которая очевидно составляет основу всего — от борьбы с неинфекционными болезнями до работы в условиях глобальной пандемии".

В организации считают, что средняя продолжительность жизни в мире выросла на 6 лет: сейчас она составляет более чем 73 года, а 20 лет назад — около 67-ми. При этом только пять из этих дополнительных лет шести жизни люди проводят, оставаясь здоровыми.

Впрочем, результаты исследований касаются лишь того периода, когда о коронавирусе еще не слыхали — исследования не брали в расчет пандемию и, соответственно, данные будут обновляться.

Как в свое время сообщал портал "Комментарии", результаты исследований наличия антител к коронавирусу в организме людей, которые провели в большинстве стран, показали, что люди все равно остаются восприимчивыми к коронавирусу. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус. Он добавил, что проведенное исследование является очень важным для борьбы с этим заболеванием.

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