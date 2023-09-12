Главные предатели Украины: кто из коллаборантов возглавил списки партий на псевдовыборах в оккупации

10 сентября на временно оккупированных территориях Кремль провел псевдовыборы. Самопровозглашенные губернаторы Херсонской и Запорожской областей, а также предводители "ДНР" и "ЛНР" возглавили списки кандидатов от "Единой России". Как информирует портал "Комментарии", об этом сообщает официальный сайт Движения "ЧЕСТНО".

Псевдовыборы в оккупации. Фото из открытых источников

Аналитики проанализировали, кого Путинский режим решил поставить во главе списков российских партий на захваченных украинских территориях.

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Как отмечают эксперты, неожиданностей не произошло. Так называемых "губернаторов" областей и руководителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" — Евгения Балицкого, Владимира Сальдо, Дениса Пушилина и Леонида Пасечника окрестили "единороссами", представившие во главе неизменной партии Путина и Медведева.

Первым в списке от ЛДПР во всех четырех регионах стал руководитель фракции ЛДПР в российской думе Леонид Слуцкий.

Партию "Справедливая россия" в Запорожской области возглавил эксдепутат Мелитопольского горсовета Юрий Онищук, в Херсонской области — эксрегионал Игорь Щепелин, в Луганской области — генеральный директор "Транспортная компания "Вояж" Геннадий Тараканов, а в Донецкой области — депутат госдумы.

Возглавил список Коммунистической партии на псевдовыборах в Запорожской области крымский коллаборант, эксдепутат ВР Крыма Олег Слюсаренко, в Херсонской области — российский коммунист Рамиль Замалетдинов, в Донецкой области — эксдепутат районного совета, один из организаторов референдума в Донецке. совета ЛНР" Александр Ермоленко.

Партия "Новые люди" выдвигалась на псевдовыборах только в так называемых "ЛНР/ДНР". Возглавили списки партии депутат так называемого "Народного совета ДНР" Алексей Дорофеев и местный ФЛП Вадим Колесник.

Аналитики Движения "ЧЕСТНО" продолжают проверять информацию и добавлять предателей в реестр. Это касается не только кандидатов, но и членов комиссий и наблюдателей.

Читайте на портале "Комментарии" — незаконные псевдовыборы России на временно оккупированных территориях Украины не будут иметь никаких правовых последствий и не приведут к изменению статуса украинских земель, захваченных российской армией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел.



