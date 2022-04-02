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Глава Полтавской ОГА раскрыл детали о ночных и утренних обстрелах Полтавщины

В Полтавской области ночью и в субботу утром русские войска вели обстрелы

сегодня, 09:00 comments2464
Автор:

Кравцев Сергей
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Около 2 часов ночи российская авиация нанесла вражеские удары по Полтаве и Кременчугу. Не менее 4 ракет враг выпустили по городу Полтаве, нанося удары по промышленным объектам. Что касается города Кременчуга, то в 6 часов утра враг, задействовав три самолета, атаковал три промышленных объекта. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал председатель Полтавской ОВА/ОДА Дмитрий Лунин.

Глава Полтавской ОГА раскрыл детали о ночных и утренних обстрелах Полтавщины

Российский самолет. Фото: из открытых источников

В настоящее время спасатели занимаются тушением пожара, спасатели работают в усиленном режиме. Также активно работают все соответствующие службы, чтобы в максимально сжатые сроки восстановить жизнедеятельность городов. Насчет пострадавших информация уточняется. Чтобы не давать лишнего преимущества врагу, усилен контроль за тем, чтобы к выяснению всех обстоятельств никаких видео и фото с мест событий в сети не появилось.

Отметим, за месяц войны Полтавскую область преимущественно обходили вражеские обстрелы. Несмотря на то что сирена о воздушной тревоге звучала постоянно, однако трагических прецедентов раньше не было. Область превратилась в настоящий гуманитарный хаб. Сюда доставлялись и продолжают доставляться гуманитарные грузы из западных областей и за рубежом, как в более безопасный регион, и уже дальше распространялись в Сумскую, Харьковскую, Черниговскую области, которые с первых дней войны страдают от оккупации и обстрелов.

Читайте на портале "Комментарии" — россияне начали мобилизовать своих военных в Приднестровье. В Генштабе ВСУ предполагают, что враг пошел на такой шаг для провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной.



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