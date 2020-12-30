kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.12.2020

BTC/USD

28002.13

ETH/USD

727.67

LTC/USD

126.13

НБУ 30.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.85

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Глава МОЗ Максим Степанов стал потенциальным донором костного мозга
commentss НОВОСТИ Все новости

Глава МОЗ Максим Степанов стал потенциальным донором костного мозга

Глава МОЗ Максим Степанов рассказал о трансплантации в Украине, а также о том, что сам стал донором

сегодня, 14:13
Автор:

Мокрик Анастасия

Глава Министерства охраны здоровья Максим Степанов сообщил на своей странице в Facebook о том, что он стал потенциальным донором костного мозга.

Глава МОЗ Максим Степанов стал потенциальным донором костного мозга

ФОТО: Из открытых источников

По словам Степанова, он стал донором в пределах подписания Меморандума между Минздравом, Украинским реестром доноров и Всеукраинской платформой "Я донор". Также глава МОЗ заявил, что Меморандум поможет укрепить всеобщие усилия над развитием в Украине такого направления как трансплантация.

Такую операцию применяют для лечения лейкозов и других заболеваний на протяжении более, чем 50 лет. На сегодняшний день этот способ является довольно эффективным, а в отдельных случаях — единственным в лечении онкологии. Стать донором может любой человек в возрасте от 18 лет, не имеющий хронических заболеваний. Однако перед процедурой нужно будет сдать анализ крови. После этого медики должны проверить его и подтвердить, что человек готов стать донором костного мозга.

Максим Степанов также отметил, что бюджет в 2021 году на реализацию пилотного проекта по трансплантации увеличен до 502 млн гривен. Стоит заметить, что в текущем году эта сумма составляла 112 млн  гривен. Кроме того, предусмотрено повышение тарифов на услуги по органной трансплантации.

На сегодняшний день продолжает действовать программа лечения заграницей. В этом году 182 человека были отправлены в другие страны для проведения трансплантации костного мозга. Глава МОЗ призвал украинцев присоединиться и стать потенциальными донорами.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что Степанов сделал важное заявление о проведении вакцинации в Украине, а также о том, что глава МОЗ рассказал, сколько будут получать врачи в следующем году.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/848205345722462
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ