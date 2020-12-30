Глава МОЗ Максим Степанов стал потенциальным донором костного мозга

Глава Министерства охраны здоровья Максим Степанов сообщил на своей странице в Facebook о том, что он стал потенциальным донором костного мозга.

ФОТО: Из открытых источников

По словам Степанова, он стал донором в пределах подписания Меморандума между Минздравом, Украинским реестром доноров и Всеукраинской платформой "Я донор". Также глава МОЗ заявил, что Меморандум поможет укрепить всеобщие усилия над развитием в Украине такого направления как трансплантация.

Такую операцию применяют для лечения лейкозов и других заболеваний на протяжении более, чем 50 лет. На сегодняшний день этот способ является довольно эффективным, а в отдельных случаях — единственным в лечении онкологии. Стать донором может любой человек в возрасте от 18 лет, не имеющий хронических заболеваний. Однако перед процедурой нужно будет сдать анализ крови. После этого медики должны проверить его и подтвердить, что человек готов стать донором костного мозга.

Максим Степанов также отметил, что бюджет в 2021 году на реализацию пилотного проекта по трансплантации увеличен до 502 млн гривен. Стоит заметить, что в текущем году эта сумма составляла 112 млн гривен. Кроме того, предусмотрено повышение тарифов на услуги по органной трансплантации.

На сегодняшний день продолжает действовать программа лечения заграницей. В этом году 182 человека были отправлены в другие страны для проведения трансплантации костного мозга. Глава МОЗ призвал украинцев присоединиться и стать потенциальными донорами.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что Степанов сделал важное заявление о проведении вакцинации в Украине, а также о том, что глава МОЗ рассказал, сколько будут получать врачи в следующем году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!