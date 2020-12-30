Глава МОЗ Максим Степанов стал потенциальным донором костного мозга

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Мокрик Анастасия
Глава
Министерства охраны здоровья Максим Степанов сообщил на своей странице в Facebook
о том, что он стал потенциальным донором костного мозга.
ФОТО: Из открытых источников
По словам
Степанова, он стал донором в пределах подписания Меморандума между
Минздравом, Украинским реестром доноров и Всеукраинской платформой "Я донор".
Также глава МОЗ заявил, что Меморандум
поможет укрепить всеобщие усилия над развитием в Украине такого
направления как трансплантация.
Такую операцию применяют для лечения лейкозов и других
заболеваний на протяжении более, чем 50 лет. На сегодняшний день этот способ
является довольно эффективным, а в отдельных случаях — единственным в лечении
онкологии. Стать донором может любой человек в возрасте от 18 лет, не имеющий
хронических заболеваний. Однако перед процедурой нужно будет сдать анализ
крови. После этого медики должны проверить его и подтвердить, что человек
готов стать донором костного мозга.
Максим Степанов также отметил, что бюджет в 2021 году на реализацию пилотного проекта по трансплантации увеличен до 502
млн гривен. Стоит заметить, что в текущем году эта сумма
составляла 112 млн гривен. Кроме того, предусмотрено повышение тарифов на услуги по органной
трансплантации.
На сегодняшний день продолжает действовать программа лечения заграницей. В этом году 182 человека были отправлены в другие страны для проведения трансплантации костного мозга. Глава МОЗ призвал украинцев присоединиться и стать потенциальными донорами.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что Степанов сделал важное заявление о проведении вакцинации в Украине, а также о том, что глава МОЗ рассказал, сколько будут получать врачи в следующем году.
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