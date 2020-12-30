Степанов сделал важное заявление о проведении вакцинации в Украине

Наша страна готова к проведению массовой вакцинации против коронавирусного заболевания. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.



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"Я могу сказать, что Украина готова к проведению вакцинации на всех этапах, независимо от вида вакцины, которую мы получим", — сказал он.

"Привлеченные специалисты и пункты прививок должны быть созданы и привлечены дополнительно именно для нужд COVID-19", — продолжил министр здравоохранения.

Глава Минздрава также отметил, что в ближайшем будущем государство планирует подписать договоры на поставку препарата для прививки з компаниями-производителями. Министр подчеркнул, что Украина ведет переговоры с ними уже более четырех месяцев.По словам Степанова, самое главное для страны — сроки поставки вакцины против коронавируса. Важно, чтобы препарат смогли доставить, как можно быстрее.Министр также сообщил о том, что вакцинация будет проходить непосредственно по регионам, но главное, чтобы это было быстро и оперативно. Степанов утверждает, что кампания против коронавируса не должна вмешиваться и влиять на остановку других программ иммунизации украинцев:Напомним, что ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, где украинцы смогут получить прививку против коронавирусного заболевания. Вакцинироваться можно будет на базе специальных пунктов и кабинетов, которых по состоянию на декабрь в стране насчитывают более 11 тысяч.Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в связи с началом вакцинации от COVID-19, украинцы, находящиеся на данный момент в Польше, смогут сделать прививку абсолютно бесплатно.

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