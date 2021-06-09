Глава Минздрава рассказал, когда украинцы смогут свободно летать в ЕС

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Елизавета Черных
Со слов министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в стране улучшилась ситуация с распространением коронавирусного заболевания, поэтому украинцы без преград смогут летать в европейские страны уже этим летом. Об этом глава Минздрава рассказал на правительственном заседании, пишет РБК-Украина.
Виктор Ляшко - фото: Минздрав
По утверждению Ляшко, позитивность тестирования в Украине впервые соответствует рекомендациям ВОЗ — менее 5%.
Ляшко отметил, что эта способствует обеспечению свободных поездок жителей Украины в страны Евросоюза уже летом 2021.
Ранее портал "Комментарии" писал, что с приходом лета началась и пора традиционных теплых отпусков. Большинство стран мира все еще находятся на адаптивном карантине, но некоторые уже приготовились к приему иностранных туристов. С 7 июня, украинцы могут планировать путешествия в Испанию. Это не первая европейская страна, которая на этой неделе позволит въезд иностранных граждан. Как уже сообщалось ранее, 9 июня появится возможность путешествовать во Францию. Какие правила будут действовать конкретно для украинцев, выбравших подобный маршрут, узнавайте в нашем материале.
Также на портале вы можете прочесть о том, с какой страной украинские власти согласовали отмену специальных виз для посещения. Подробности — в нашей публикации.
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