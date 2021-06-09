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Глава Минздрава рассказал, когда украинцы смогут свободно летать в ЕС

Позитивность тестирования в Украине впервые соответствует рекомендациям ВОЗ

9 июня 2021, 14:01
Автор:

Елизавета Черных

Со слов министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в стране улучшилась ситуация с распространением коронавирусного заболевания, поэтому украинцы без преград смогут летать в европейские страны уже этим летом. Об этом глава Минздрава рассказал на правительственном заседании, пишет РБК-Украина. 

Глава Минздрава рассказал, когда украинцы смогут свободно летать в ЕС

Виктор Ляшко - фото: Минздрав

По утверждению Ляшко,  позитивность тестирования в Украине впервые соответствует рекомендациям ВОЗ — менее 5%.

"Это удалось достичь благодаря массовому тестированию, а также уменьшению количества случаев заболевания. Такой уровень тестирования и падение динамики заболевания могут вывести Украину в ряд стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией по критериям ЕС", — сказал министр. 

Ляшко отметил, что эта способствует обеспечению свободных поездок жителей Украины в страны Евросоюза уже летом 2021. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что с приходом лета началась и пора традиционных теплых отпусков. Большинство стран мира все еще находятся на адаптивном карантине, но некоторые уже приготовились к приему иностранных туристов. С 7 июня, украинцы могут планировать путешествия в Испанию. Это не первая европейская страна, которая на этой неделе позволит въезд иностранных граждан. Как уже сообщалось ранее, 9 июня появится возможность путешествовать во Францию. Какие правила будут действовать конкретно для украинцев, выбравших подобный маршрут, узнавайте в нашем материале. 

Также на портале вы можете прочесть о том, с какой страной украинские власти согласовали отмену специальных виз для посещения. Подробности — в нашей публикации.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraintsy-smogut-svobodno-letat-es-etim-letom-1623234487.html
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