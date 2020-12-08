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Главная Новости Общество события Глава Минздрава рассказал, когда сообщат о решении по локдауну
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Глава Минздрава рассказал, когда сообщат о решении по локдауну

Сейчас Министр не может рассказать о деталях локдауна

сегодня, 21:28
Автор:

Дмитрий Симоненко

Степанов рассказал, что уже завтра, 9 декабря, будет объявлено об условиях карантина, который, по версии представителей украинского правительства, начнется уже на второй день будущего года.

Глава Минздрава рассказал, когда сообщат о решении по локдауну

По словам главы Минздрава, сейчас идет финальная стадия обсуждения проекта о введении локдауна с экспертами МОЗ. После внесения соответствующих изменений и общего согласования, условия карантина будут обнародованы для общественности.

В чем будут заключаться карантин, Максим Степанов сказать не смог, но подчеркнул, что международное, межгосударственное и внутреннее транспортное сообщение закрываться в Украине не будет.

 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что на время тотального карантина, который скорее всего будет введен уже в начале следующего месяца, общественный транспорт будет работать со значительными ограничениями.  В то же время, министр пояснил, что границы закрываться не будут. На вопрос, почему при таком росте заболеваемости в январе не будет ограничено передвижение внутри страны и за границу при том, что многие пассажиры не приветствуют масочного режима, Немчинов объяснил, что транспорт ограничивать нельзя из-за трудностей подбора

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о двух возможных путях развития ситуации с карантином в Украине. Уже исходя из этого, власти определится с моментом ввода локдауна, а также с возможным его отменой.




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