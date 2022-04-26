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Глава Луганщины рассказал, с какой проблемой столкнулись жители после наступления оккупантов

В некоторых населенных пунктах настолько все расстреляно, что даже не к чему присоединяться

сегодня, 07:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Большинство городов и сел Луганской области остались без электроэнергии после начала наступления российских войск на Донбассе. Россияне накрывают жилые кварталы и объекты критической инфраструктуры огнем, что ремонтникам просто нечего остается чинить. Люди, которые не успели эвакуироваться, остаются практически отрезанными от цивилизации. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Глава Луганщины рассказал, с какой проблемой столкнулись жители после наступления оккупантов

Разрушенный дом. Фото: из открытых источников

Губернатор Луганской области уточнил, Северодонецк и небольшие населенные пункты, которые расположены неподалеку, уже подключены к электроснабжению. Здесь ремонтникам удалось оперативно исправить ситуацию.

Гайдай добавил, если же говорить об остальных населенных пунктах Луганской области, где продолжаются бои, то там восстановить подачу электроэнергии невозможно.

"Во многих населенных пунктах настолько все расстреляно, что даже не к чему присоединяться, чтобы восстанавливать электроснабжение", – отметил Сергей Гайдай.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3PsGt1kraEE
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