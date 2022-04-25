Фейковый «референдум» в Херсоне положит конец переговорам: что может заставить Кремль передумать

В планах российских властей – проведение постановочного референдума в Херсоне для оправдания оккупации города, заявляет миноборона Британии со ссылкой на свою разведку. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович не исключает, что псевдореферендум может быть проведен в период до 10 мая. Президент Владимир Зеленский на большой пресс-конференции предупредил, что, если будут уничтожены защитники и мирные жители в Мариуполе, если будет провозглашен "референдум" на временно оккупированных территориях, Украина выйдет из любых переговорных процессов. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", зачем РФ очередной фейковый "референдум" – и решится ли она на него?

Херсон. Фото: из открытых источников

Всё будет упираться в концентрацию военных действий на Донбассе и вообще на юго-востоке. Именно они окончательно дадут понять – будет ли очередной фейковый референдум

По мнению аналитика Фонда общественной дипломатии Александры Решмедиловой, похоже, что для России уже нет никаких предохранителей. И нельзя утверждать, что ее что-то может остановить.

"Войдут ли они в раж для того, чтобы показать для себя какие-то "победы" — на своем пропагандистском поприще, через ТВ и т.д. — для внутреннего потребителя? Вполне возможно. Им важно продемонстрировать хоть какие-то успехи, ведь война идет явно не так, как рассчитывали в Кремле. А Херсон – важный пункт, который не только отвечает за Таврию. Он мог бы прикрывать Мариуполь, Крым, другие направления. Не зря именно в Херсонской области проводились многочисленные учения", – напоминает Александра Решмедилова.

Она отмечает, что российские захватчики пока достаточно бережено относятся к Херсону. В данный момент они, похоже, не настроены его разрушать. Сконцентрированы на Мариуполе, который как промышленный конкурент не интересен РФ – именно поэтому они равняют его с землей.

"А к Херсону – другое отношение. В том числе, вероятно, из-за намерения провести там псевдореферендум. Последний, по планам Кремля, должен якобы показать, что россияне могут действовать и таким путем, – поясняет аналитик. – При этом надо понимать, что это не будет "референдум" типа тех, что прошли в 2014-м в Крыму или на Донбассе. Там россияне и пророссийские силы пытались создать хотя бы видимость некой "легитимность", завозили политиков, "наблюдателей". Да, это тоже были одни большие фейки, но то, что они намерены провести сейчас – это вообще за гранью. И того эффекта, который от этого "мероприятия" рассчитывает получить Россия, она точно не получит. Тем более, что все видели, пока еще была возможность получать такого рода видео, насколько в Херсоне проукраинские настроения. Россияне могут рисовать любые цифры, любую картинку параллельной реальности, но это не отменит того факта, что люди на временно оккупированных территориях – против них".

Размышляя по поводу вероятного выхода Украины из переговорных процессов, если такой псевдореферендум всё же состоится, Александра Решмедилова акцентирует, что переговоры и так малоэффективны. Те же смертоносные обстрелы Одессы накануне Пасхи, те же многочисленные зверства россиян в Киевской области и не только – точно не способствуют переговорам.

"И тут скорее всё будет упираться в концентрацию военных действий на Донбассе и вообще на юго-востоке. Именно они, думаю, окончательно дадут понять – будет ли очередной фейковый референдум (в случае каких-то успехов агрессора с возможным срывом переговоров) или же именно Украина, отбросив войска захватчиков, выйдет на переговоры с куда более сильных позиций", – резюмирует аналитик.

Зеленскому, генштабу и ВСУ надо быть готовыми, что переговорный процесс будет остановлен

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых предполагает, что Россия собирается по частям забирать оккупированные территории Украины через постановочные референдумы.

"Понимая, что удержать оккупированные территории в дальнейшем будет достаточно сложно, власти РФ будут проталкивать псевдореферендумы, которые станут признавать страны-пособники агрессора. То, что под дулом автоматов проводить "референдум" на только что захваченной территории – это нарушение всех международных законов, оккупационную власть не волнует. Её цели и задачи – полное уничтожение Украины. Блицкриг (с целью порабощения всей Украины) был провален, а потому начат этап "откусывания" по частям, – поясняет эксперт. – И Херсон, похоже, в Кремле хотят сделать наглядным примером такой тактики".

По мнению Олега Вострых, вероятнее всего, российские власти пойдут на такой сценарий. Ведь Путин считает, что только силой можно принудить нас к выгодным для России решениям. И отказываться от такой стратегии Кремль, похоже, не намерен.

"Гуманитарные коридоры, которые постоянно срываются в Мариуполе – тому яркое доказательство, – отмечает эксперт. – "Денационализация" в их воспаленных головах – это сдавшийся полк "Азов", героев которого оккупанты хотят провести пленными на "параде" 9 мая. И эта победа нужна им для своих оболваненных зрителей. Ради чего захватчики готовы уничтожить хоть все мирное население Мариуполя, не считаясь, в том числе, собственными потерями – и живой силы, и техники, и имиджевыми. "Показушные картинки побед" — это всё, на чем построено российское государство. "Потемкинские деревни" воплощаются в "победоносные картинки достижений" на РосТВ в так называемой "спецоперации" в Украине".

Президенту Зеленскому, генеральному штабу и ВСУ надо быть готовыми, что переговорный процесс будет остановлен, считает Олег Вострых. Он уверен, что только наши победы на фронте (настоящие, в отличие от фейковых побед оккупантов) вынудят Россию конструктивно отнестись к переговорам.

"Другого пути у нас нет, – акцентирует эксперт. – Россия не выполняет международные соглашения, не подчиняется международному законодательству. Она ведет войну на полное уничтожение нашей страны. Без правил, всеми доступными способами. Поэтому нам надо полагаться только на свои силы на поле боя, на дипломатов, которые помогают собирать оружие со всего мира, на командиров и боевой дух всего нашего народа. Который – каждый на своем месте – кует нашу общую победу. И только вместе мы достигнем победы и вынудим Россию признать свое поражение или выйти на соглашение, которое будет удовлетворять нас".

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