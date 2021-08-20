Гигантские флагштоки ко Дню Независимости: эксперт рассказал о дорогом удовольствии власти за счет бюджета

Гигантские флагштоки ко Дню Независимости, которые активно устанавливались последние три месяца по всей стране, обошлись в круглые суммы областным бюджетам. За эти средства можно было бы приобрети ни одну кислородную станцию в преддверии новой волны пандемии. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook написал политтехнолог, журналист Виктор Уколов.

В Херсоне упал флагшток. Фото: ИЗДАНИЕ "МОСТ"

Если бы не произошедшее сегодня в Херсоне, где гигантский флагшток, установленный по указу Офиса президента ко Дню Независимости, рухнул на автомобиль и чудом никто не пострадал, то никто бы и не знал, что такие флагштоки стоимостью в несколько миллионов гривен установлены по всей стране.

Комментируя новость у себя в Facebook, политтехнолог Виктор Уколов отметил, изначально он имел большие сомнения относительно такого расточительства, когда все областные центры решили соревноваться, кто поставит самый высокий флагшток и самый большой флаг. Ведь на это ушли миллионы гривен. Еще в апреле стало известно, что в Николаевской области выделяют 27 млн гривен на такой флаг. В Хмельницкой области депутаты проголосовали за выделение 5 млн гривен на установку флага. А вот американская кислородная станция, которая может стать жизненно необходимой для больных коронавирусом осенью, стоит только 1,5 млн гривен. Самое страшное, что в областных больницах до сих пор таких станций нет. Поэтому здесь логика власти непонятна.

"Сначала сделайте все для людей, заплатите долги врачам, поддержите армию, а потом украшайте все гигантскими флагами. Дело ведь не в размере. Например, оригинальная эмблема Nike всегда скромная и маленькая, а вот ее подделки в Китае штампуют на всю спину", – отметил Уколов.

Читайте также подробности о падении гигантского флагштока в Херсоне на портале "Комментарии".

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