Генпрокуратура в Украине призвала мировые криптобиржи заблокировать активы россиян

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Козлова Альбіна
Как рассказали в пресс-службе Офиса генпрокурора, Ирина Венедиктова уже подписала письма-обращения к 16 популярнейшим криптобиржам мира. В письмах призывы проявить активную реакцию и блокировать финансовые операции в РФ и оттуда, а также и от всех граждан РФ.
Фото иллюстративное / Pixabay
В обращениях говорится, что агрессор использует против Украины боевую авиацию, баллистические ракеты, артиллерию, танки, бронетехнику, наземные и другие силы и средства. В результате вражеских обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры, школы, детские сады, ранены люди.
Страна-агрессор нарушила все правила и принципы международного права и международного мира и безопасности. Прокуроры предоставят всем действиям оккупантов юридическую оценку.
С помощью блокировки криптовалютных счетов будет остановлена военная агрессия России и прекращено финансирование агрессора. Потому что агрессор не сможет использовать системы обращения криптовалют для своих целей, потому что в настоящее время криптовалютные операции могут использоваться "как для обеспечения проведения агрессии, так и для сокрытия активов лицами, проводящими ее".
Как сообщал портал, в Минобороны назвали потери российской армии за трое суток.
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