Генпрокуратура в Украине призвала мировые криптобиржи заблокировать активы россиян

Как рассказали в пресс-службе Офиса генпрокурора, Ирина Венедиктова уже подписала письма-обращения к 16 популярнейшим криптобиржам мира. В письмах призывы проявить активную реакцию и блокировать финансовые операции в РФ и оттуда, а также и от всех граждан РФ.

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В обращениях говорится, что агрессор использует против Украины боевую авиацию, баллистические ракеты, артиллерию, танки, бронетехнику, наземные и другие силы и средства. В результате вражеских обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры, школы, детские сады, ранены люди.

Страна-агрессор нарушила все правила и принципы международного права и международного мира и безопасности. Прокуроры предоставят всем действиям оккупантов юридическую оценку.

“Мировое и европейское сообщество поддерживает нас и уже ввело строгие санкции. В настоящее время проводится блокировка банковских транзакций РФ. Но одним из способов перевода средств остаются криптовалюта и цифровые токены”, — отметила прокурор.

С помощью блокировки криптовалютных счетов будет остановлена военная агрессия России и прекращено финансирование агрессора. Потому что агрессор не сможет использовать системы обращения криптовалют для своих целей, потому что в настоящее время криптовалютные операции могут использоваться "как для обеспечения проведения агрессии, так и для сокрытия активов лицами, проводящими ее".

Как сообщал портал, в Минобороны назвали потери российской армии за трое суток.

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