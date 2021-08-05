Генпрокуратура рассекретит материалы расследования Иловайской трагедии

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала о состоянии расследования боев под Иловайском и объявила о рассекречивании материалов дела. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Трагедия под Иловайском, фото из открытых источников

По случаю седьмой годовщины трагедии 5 августа состоялась первая встреча Генерального прокурора и родных военных, которые погибли, попали в плен или пропали в "Иловайском котле".



"Семьи все эти годы ждут справедливости. Идея этой встречи — не только посмотреть друг другу в глаза, но и проинформировать, что мы на данном этапе делаем в расследовании тех событий", — отметила генпрокурор. Ранее более 70 томов материалов производства имели гриф ограниченного доступа. Теперь прокуратура стремится их рассекретить. Ходатайство о рассекречивании в Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уже направлено.

Следует отметить, что общий объем дела составляет более 300 томов, где записаны допросы более 900 человек, описано более 1600 боевых документов.



Фотокопии рассекреченных материалов будут опубликованы на сайте Офиса Генерального прокурора в разделе об Иловайской трагедии. Там будет доступно описание результатов следствия. Над сайтом пока работают разработчики.

Известно, что в рамках производства уже объявлено подозрение первому заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ и бывшему начальнику Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Последний сейчас занимает должность заместителя Министра обороны РФ.

По словам Генпрокурора, в августе подозрение объявили двум российским генералам. Генпрокуратура инкриминирует им посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведение агрессивной войны и нарушения законов и обычаев войны, которые сопряжены с умышленным убийством.

Также проверяют было ли небрежное отношение к военной службе со стороны руководителей антитеррористической операцией.

Сейчас завершено две комиссионные военные судебные экспертизы. Всего по делу уже осуществлено более 500 судебно-медицинских экспертиз. Продолжается дополнительная судебная экспертиза. Во время нее будет выяснено соответствовали ли руководящим документам действия военных должностных лиц во время вывода военных подразделений АТО и добровольческих батальонов из окружения.



Начальник "Департамента войны" Офиса Генпрокурора Юрий Рудь также отметил, что материалы по военным преступлениям передали в Офис прокурора Международного уголовного суда. Как ранее сообщал портал "Комментарии", боевике "ДНР" сообщили о подозрении в истязании военных.



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