Геноцид против украинского народа: о чем говорят решения США и других стран Запада – что ждет Россию

Комитет Сената США по международным отношениям принял резолюцию, в которой действия России против Украины называются геноцидом украинского народа. А Канада и Нидерланды присоединились к делу "Украина против РФ" в Международном суде ООН, подав туда совместное заявление о вступлении в дело по обвинениям в геноциде. О чем говорят подобные действия? Какими и когда могут быть последствия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратились к экспертам.

Геноцид против украинского народа. Фото: из открытых источников

Новые санкции бить будут уже не только по российским политикам, чиновникам, бизнесменам, но и по среднему классу, по простому населению

Доктор права, адвокат Иван Либерман подчеркивает, что, согласно нормам международного права, если есть решение о том, что существует агрессор и жертва агрессии, есть конкретный факт геноцида, военных преступлений, то против агрессора наступают действовать индивидуальные, персональные и общепринятые ограничения и санкции. Как происходит и продолжит происходить касательно РФ.

"И официальное признание ее страной-террористом, спонсором терроризма, с террористическим режимом, государством, осуществляющим геноцид – лишь ускорит введение санкций со стороны других государств, всевозможных организаций, управлений, ведомств, объединений и целых групп. Потому что соответствующее клеймо поставлено уже не только на политическом, но и на юридическом уровне", – акцентирует доктор права.

"Последствиями, станет ужесточение санкций, эмбарго, всё большая изоляция страны-агрессора от цивилизованного мира, – поясняет Иван Либерман. – Увеличится и количество юридических документов, призывающих или приглашающих к конкретным действиям против конкретного государства-агрессора. И в отношении его конкретных граждан. Тех, кто прямо или косвенно принимали участие в агрессии (даже являясь финансовым донором, помогая обходить санкции). Бить будут уже не только по политикам, чиновникам, бизнесменам высокого уровня, но и по среднему классу, по простому населению, вовлеченному в войну. Активизируется также работы служб и спецслужб касательно россиян, выехавших за границу. Против них тоже могут быть определенные преследования, санкции, контроль, штрафы. В том числе – арест их имущества. Так что бить агрессора станут больнее, в том числе материально. Не исключены даже заочные решения судов, в том числе, об уголовной ответственности, вынесение конкретных приговоров – до момента возможного их реального исполнения".

Как и с варварами – с россиянами можно говорить только силой

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко уверен, что можно приветствовать на подобные инициативы и решения со стороны американцев и европейцев. Они, по его мнению, четко свидетельствуют, что РФ спозиционировала себя на мировой арене как варварская держава.

"Или даже как недогосударство, потому что у варваров государства быть не может. Дикари его априори не имеют", – поясняет эксперт.

Но вопрос, акцентирует он, в эффективности применяемых против РФ мер.

"Мне кажется, нет в мире здравомыслящего человека с достаточным уровнем интеллекта, кто бы уже не понял, что Россия не понимает слова. Рашисты понимают только силу. Их нынешняя армия состоит из зэков, которые совершили преступления против собственного народа, а теперь их выпустили с целью совершать военные преступления в Украине. Как с варварами, с дикарями можно говорить? Только силой, – уверен Сергей Войченко. – Потому решения, конечно, хорошие. Но этого мало. Возможно, десяток или сотню рашистов не выпустят в цивилизованный мир, чтобы они сидели и выли у себя на болотах. Возможно, арестуют какие-то счета компаний страны-агрессора. Но нефть и газ у нее продолжают покупать, прекрасно понимая, что рашисты на вырученные деньги продолжают вести агрессию против Украины, которая расплачивается сейчас жизнями своих сынов и дочерей, отстаивая ценности всего демократического мира".

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