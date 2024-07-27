Генераторов и солнечных панелей станет еще больше: какие законы подписал Зеленский

Глава украинского государства Владимир Зеленский подписал законы, предусматривающие отмену НДС и пошлины на ввоз энергооборудования. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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На карточках законопроектов №11258 и №11259, принятых украинским парламентом 16 июля, указано, что они возвращены с подписью главы Украинского государства 26 июля.

Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем телеграм-канале уточнил, что в подписанных законах есть поправки относительно освобождения от пошлин и НДС на ввоз в Украину оборудования для энергетики: электрогенераторного оборудования; оборудования для ветро- и солнечной генерации; аккумуляторов (кроме аккумуляторов малой мощности).

"Также есть оборудование для изготовления средств противодействия техническим разведкам и моя правка об освобождении тактических наушников для военных", — добавил парламентарий.

Стоит отметить, принятые Верховной Радой законопроекты 11258 и 11259, предусматривающие беспошлинный ввоз в Украину энергетического оборудования, а также освобождение его от НДС, ускорят децентрализацию энергетики.

16 июля Верховная Рада проголосовала за освобождение от пошлины и НДС оборудования для энергетики, которое ввозится в Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — после продолжительного молчания Министерство энергетики Украины, наконец, предоставило долгожданные ответы на ключевые вопросы относительно энергетической безопасности страны. В частности, журналисты портала "Комментарии" получили информацию по экспорту электроэнергии, причинам стабилизационных отключений и структуре энергетического комплекса Украины.

В Минэнерго отметили, что война нанесла значительный ущерб энергетической инфраструктуре Украины, приведя к потере около 9 ГВт мощности. Это привело к дефициту электроэнергии, заставив страну полагаться на импорт и помощь из Европы.

“Для компенсации дефицита Украина привлекает импорт электроэнергии и аварийную помощь из Европы – максимально, насколько позволяет мощность магистральных сетей, соединяющих украинскую энергосистему с Европой. Но этого, к сожалению, недостаточно, чтобы покрыть весь недостаток. Поэтому энергетикам приходится вводить отключение света, чтобы уберечь энергосистему от еще большего разрушения”, — говорится в сообщении Минэнерго.



