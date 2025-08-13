Где встретятся Путин и Трамп: почему Белый дом до последнего отбрасывал это место

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон, что в Анкоридже, штат Аляска. Очередной сигнал о том, что отношения между странами более, чем напряженные. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Издание отмечает, в США столкнулись с проблемой того, что сейчас пик туристического сезона на Аляске. Именно поэтому варианты, доступные и оборудованные для проведения двух мировых лидеров, были сильно ограничены.

CNN пишет, что организаторы встречи пришли к убеждению, что единственным городом на Аляске с жизнеспособными вариантами саммита будет Анкоридж.

"И только объединенная база Элмендорф-Ричардсон, расположенная на северной окраине города, будет отвечать требованиям для исторической встречи, хотя Белый дом надеялся избежать оптики размещения российского лидера и его окружения на военной базе США", — пишет издание со ссылкой на источники в Белом доме.

Стоит отметить, Анкоридж – крупнейший город Аляски, расположенный на берегу залива Кука и окруженный горами Чугач. Он является экономическим и транспортным центром штата, соединяющим авиалиниями Азию и Северную Америку. Здесь более мягкий климат, чем во многих других районах Аляски, что делает город удобным для жизни и туризма.

