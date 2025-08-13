Что изменилось в планах РФ: готов ли теперь Путин на перемирие

В Украине, Европе и среди американских союзников Киева растет беспокойство относительно предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Wall Street Journal".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что встреча двух лидеров может быть полезной, но и рискованной, если нет четко очерченного соглашения. Тревогу вызвало изменение позиции Трампа: после ультиматума России, который завершился 8 августа, он словно забыл об обещании дать ход жестким мерам, а вместо этого направил спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву. Позже в медиа появилась информация о возможных договоренностях по обмену территориями между Украиной и Россией.

По одной из версий, Кремль готов согласиться на прекращение огня при условии, что Украина отдаст всю Донецкую область, включая районы, которые сейчас не контролирует Россия. В то же время Киев мог бы вернуть некоторые оккупированные территории, однако подробности остаются неизвестными. Президент Украины Владимир Зеленский уже отверг этот план, подчеркнув ненадежность обещаний Путина.

Особое беспокойство вызывает то, что встреча Трампа и Путина состоится без участия президента Украины Зеленского. Издание WSJ отмечает, что сложно представить настоящее мирное соглашение без учитывания позиции Киева. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предположил, что Трамп стремится лично проверить намерения Кремля, одновременно координируя поддержку поставок оружия Украине.

Авторы издания считают, что Путин не заинтересован в сохранении независимости Украины и имеет целью интеграцию страны в состав России. Он может согласиться лишь на краткосрочное перемирие, выгодное Москве. Настоящий мир, по мнению экспертов, возможен только тогда, когда война будет представлять угрозу самому политическому выживанию путинского режима.

Для этого, уверены журналисты WSJ, важно усилить экономическое давление на Россию и предоставить Украине все необходимые ресурсы для обороны. Хотя жесткий ультиматум Трампа привлек внимание Кремля, он не ввел санкции против Китая и не согласовал с ЕС использование замороженных 300 млрд долларов российских активов.

В итоге авторы публикации пришли к выводу, что Трамп хочет выглядеть миротворцем, но настоящий и длительный мир будет возможен только тогда, когда соглашение будет гарантировать Украине право самостоятельно определять свое будущее и исключит новую агрессию со стороны России.

