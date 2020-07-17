Где в выходные будет дождь и гроза: синоптик дала прогноз погоды

В предстоящие выходные, 18 и 19 июля, в большинстве регионов Украины погода будет сухой и солнечной, однако прогнозируются дожди и грозы на западе. Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

Так, дожди с грозами охватят всю западную часть страны. При этом дожди могут переходить в ливни, а также вероятны град и шквалы. Кроме того, осадки в грядущий уикенд прогнозируются и в Житомирской, Винницкой, Киевской областях – хотя и периодические и местами. Также в субботу есть вероятность местных дождей с грозой вдоль полосы Харьковщина-Полтавщина до Кропивницкого.

На подавляющей части Украины в эти выходные будет сухая и солнечная погода. Ветер прогнозируется восточный, небольшой или умеренный. Температура воздуха днем достигнет 25-29 градусов тепла, немного теплее будет на юге – до 29-32, а вот в западных районах из-за дождя столбик градусника опустится на 2-4 градуса.

Синоптик отметила, что в столице суббота и воскресенье прогнозируются солнечными, с температурой воздуха около 27-28 градусов тепла. Хотя и небольшие дожди вероятны в отдельных районах во второй половине дня.

В свою очередь, ГСЧС Украины предупредили граждан об ухудшении погодных условий: ожидаются грозы до конца дня 17 июля и 18 июля в западных областях, а ночью на Донетчине и Луганщине. Кроме того, в отдельных районах возможны град и шквалы 15-20 м/с, а днем в Карпатах и на Закарпатье местами значительные дожди.

Напомним, синоптик сделал прогноз погоды на август.

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