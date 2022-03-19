Где украинцам искать работу во время войны: полезные ресурсы

Из-за войны с Российской Федераций, которая началась 24 февраля, многие украинцы были вынуждены выехать из своих городов и оставить работу. Но каждому в такой непростой период нужны средства для выживания. В Центре противодействия дезинформации при СНБО поделились полезными ссылками, где украинцам предлагают списки вакансий.

Как найти работу в Украине в период войны / Фото: pixabay

В Центре отмечают, что в последнее время рынок труда в Украине начал немного возрождаться, с 7 марта вакансий на сайтах становится все больше. Около 250-500 новых в день. Ознакомиться с ними можно на таких ресурсах:

- Государственный центр занятости. Здесь список вакансий обновляется ежедневно. С начала полномасштабного вторжения России в Украину, ресурс опубликовал более 2000 новых вакансий. Позвонив в Центр занятости того населенного пункта, где вы находитесь, можно подтвердить свое пребывание в статусе безработного.

- Государственный концерн "Укроборонпром". Здесь можно найти обширный перечень рабочих специальностей. Именно здесь делается все для нашей победы. Концерну нужны мастера на военную технику.

- Работу также можно найти на сайте work и rabota;

- Некоммерческая платформа поиска работы UA Talents,

- ВзаємоДия. Агрегат сайтов поиска работ, где можно искать работы как в разных странах, так и по разным специальностям.

- Работа сейчас: Украина. Telegram-канал, где можно найти вакансии во всех сферах;

Напомним, что война с Российской Федерацией заставила наших граждан оставлять свои дома, привычный образ жизни и работу, спасаясь от вражеских обстрелов. В Центре противодействия дезинформации РНБО рассказали, могут ли работодатели увольнять своих сотрудников за неявку на работу в период войны.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько предприятий в Украине из-за войны вынуждены приостановить работу: эксперт назвал цифры.

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