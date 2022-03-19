Где украинцам искать работу во время войны: полезные ресурсы

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Светлана Шкурупий
Из-за
войны с Российской Федераций, которая началась 24 февраля, многие украинцы были
вынуждены выехать из своих городов и оставить работу. Но каждому в такой
непростой период нужны средства для выживания. В Центре противодействия дезинформации
при СНБО поделились полезными ссылками, где украинцам предлагают списки вакансий.
Как найти работу в Украине в период войны / Фото: pixabay
В
Центре отмечают, что в последнее время рынок труда в Украине начал немного
возрождаться, с 7 марта вакансий на сайтах становится все больше. Около 250-500
новых в день. Ознакомиться с ними можно на таких ресурсах:
- Государственный центр занятости.
Здесь список вакансий обновляется ежедневно. С начала полномасштабного
вторжения России в Украину, ресурс опубликовал более 2000 новых вакансий. Позвонив
в Центр занятости того населенного пункта, где вы находитесь, можно
подтвердить свое пребывание в статусе безработного.
- Государственный
концерн "Укроборонпром". Здесь
можно найти обширный перечень рабочих специальностей. Именно здесь
делается все для нашей победы. Концерну нужны мастера на военную технику.
-
Работу также можно найти на сайте work и rabota;
-
Некоммерческая платформа поиска работы UA Talents,
-
ВзаємоДия. Агрегат сайтов поиска работ, где можно искать работы как в
разных странах, так и по разным специальностям.
- Работа сейчас: Украина. Telegram-канал, где можно найти вакансии во
всех сферах;
Напомним,
что война с Российской Федерацией заставила наших граждан оставлять свои дома,
привычный образ жизни и работу, спасаясь от вражеских обстрелов. В Центре
противодействия дезинформации РНБО рассказали, могут ли работодатели увольнять
своих сотрудников за неявку на работу в период войны.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, сколько предприятий в Украине из-за
войны вынуждены приостановить работу: эксперт назвал цифры.
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