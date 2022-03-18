Могут ли украинцев уволить за неявку на работу из-за войны

Война с Российской Федерацией заставила наших граждан оставлять свои дома, привычный образ жизни и работу, спасаясь от вражеских обстрелов. В Центре противодействия дезинформации РНБО рассказали, могут ли работодатели увольнять своих сотрудников за неявку на работу в период войны.

Могут ли уволить с работы во время войны (фото из открытых источников)

Многие украинцы обеспокоены тем, что остались без работы и заработка из-за военных действий. Но в трудовом законодательстве, как объясняют в ведомстве, нет такого основания для увольнения как война.

Если работник не выходит на связь или не сообщает свое местонахождение, работодатель может это классифицировать как:

- "НН" – "неявка по невыясненным причинам";

- "ДВ" – "другие виды неявок, предусмотренные коллективными договорами, соглашениями";

- "Д" – "другие причины неявки".

Если работник своевременно сообщил о местонахождении, то работодатель может предложить такие действия: взять отпуск (который предусмотрен законодательством) или оформить дистанционную работу. А если работник подлежат мобилизации, то закон гарантирует сохранение рабочего места и среднего заработка.



Напомним, что бизнес одним из первых ощутилна себе влияние войны в Украине. В итоге после трех недель активных боевых действий 79% предприятий полностью или частично прекратили свою деятельность. Об этом свидетельствую данные компании Advanter.Group. Бизнес надеется, что государство не будет стоять в стороне и власти предпримут срочные действия по поддержке предприниматели.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 9 из 10 украинцев могутстолкнуться с бедностью и чрезвычайной экономической уязвимостью, если война затянется на следующий год, уничтожив экономические достижения за два десятилетия.



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