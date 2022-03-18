Могут ли украинцев уволить за неявку на работу из-за войны

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Светлана Шкурупий
Война
с Российской Федерацией заставила наших граждан оставлять свои дома, привычный
образ жизни и работу, спасаясь от вражеских обстрелов. В Центре противодействия
дезинформации РНБО рассказали, могут ли работодатели увольнять своих сотрудников
за неявку на работу в период войны.
Могут ли уволить с работы во время войны (фото из открытых источников)
Многие
украинцы обеспокоены тем, что остались без работы и заработка из-за военных
действий. Но в трудовом законодательстве, как объясняют в ведомстве, нет такого
основания для увольнения как война.
Если
работник не выходит на связь или не сообщает свое местонахождение, работодатель
может это классифицировать как:
-
"НН" – "неявка по невыясненным причинам";
-
"ДВ" – "другие виды неявок, предусмотренные коллективными
договорами, соглашениями";
-
"Д" – "другие причины неявки".
Если
работник своевременно сообщил о местонахождении, то работодатель может
предложить такие действия: взять
отпуск (который предусмотрен законодательством) или оформить дистанционную
работу. А если работник подлежат мобилизации, то закон гарантирует сохранение
рабочего места и среднего заработка.
Напомним, что бизнес одним из первых ощутилна себе влияние войны в Украине. В итоге после трех недель активных боевых
действий 79% предприятий полностью или частично прекратили свою деятельность.
Об этом свидетельствую данные компании Advanter.Group. Бизнес надеется, что
государство не будет стоять в стороне и власти предпримут срочные действия по
поддержке предприниматели.
Ранее издание
"Комментарии" сообщало, что 9 из 10 украинцев могутстолкнуться с бедностью и чрезвычайной экономической уязвимостью, если война
затянется на следующий год, уничтожив экономические достижения за два
десятилетия.
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