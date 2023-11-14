Где Украина поднялась, где опустились: о чем говорят рейтинги

Полномасштабная война с РФ сменила позиции Украины в международных рейтингах. С одной стороны, они ухудшились, а с другой – наша страна демонстрирует прогресс в обороноспособности, цифровых достижениях и открытых данных. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", где Украина поднялась, где опустилась – и почему. А также – насколько эти данные близки к действительности.

Рейтинги Украины. Фото: из открытых источников

В 2022 году в Глобальном инновационном индексе Украина опустилась на 57-е место с 49-го в 2021 году

Народный депутат Украины IX созыва (фракция "Слуга Народа"), заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике Елена Мошенец рассказывает:

"Если в 2021 году по Индексу экономической свободы наша страна занимала 127-е место в мире, то в 2022-м она опустилась на 130-е (и 44-е, предпоследнее – среди стран Европы). В этом году экономическую свободу в Украине не оценивали вообще из-за российского нападения".

В 2022 году в Глобальном инновационном индексе Украина потеряла восемь позиций и опустилась на 57-е место с 49-го в 2021 году, подчеркивает Елена Мошенец. Это исследование, объясняет она, оценивает 132 страны по уровню инновационной результативности. Позиции Украины ослабли по 35 показателям, в частности из-за уменьшения количества выпускников ЗВО технических специальностей, ухудшения доступа к интернету и использования сети, снижения уровня энергоэффективности и уменьшения кредитования частного сектора. В то же время повышение рейтинга Украины зафиксировано по показателям работы Кабинета министров: улучшилось качество предоставления государственных услуг онлайн и привлечение граждан к принятию решений через интернет, выросли госрасходы на образование и компьютерное программное обеспечение.

"В Глобальном индексе продовольственной безопасности Украина в 2022 году заняла последнее место среди стран Европы и 71-е место среди 113 стран. Война привела к снижению урожаев и разрушению инфраструктуры агропромышленного комплекса", – отмечает нардеп.

А вот в рейтинге самых мощных армий мира, по версии Global Fire Power (GFP), в 2022 году наша страна поднялась с 22 позиции на 15-ю.

"Рейтинг Open Data Maturity-2022 анализирует открытость данных в странах ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли и странах-кандидатах. В докладе Украина представлена второй из восьми стран-трендсетеров, что свидетельствует о быстром развитии сферы открытых данных. В 2022 году уровень открытости данных в Украине составил 97%, в то время как средний показатель 27 стран-членов Европейского Союза – 77%", – рассказывает Елена Мошенец.

По ее словам, Международный институт демократии и помощи в проведении выборов (IDEA) в докладе за 2022 год улучшил позиции Украины в демократических процессах по критерию вовлечённости: наша страна поднялась на 13 позиций и теперь занимает 73 место среди 173 стран.

Если сопоставить 2023-й и 2022-й, у нас улучшилась ситуация в экономике

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает понятным, что во время войны наша экономика испытала существенные проблемы. Поэтому, акцентирует он, разные рейтинги (продовольственная безопасность, инновации и тому подобное) демонстрируют, что мы просели.

"Это даже удивительно, что не так уж сильно просели, – отмечает эксперт. – Потери очень большие. Но Украина, несмотря на все проблемы, остается одним из основных игроков на продовольственном рынке. Это просто экономичное чудо! Тем более, есть проблемы не только минирования и обстрелов, но и с удобрением, топливом, экспортом".

Александр Охрименко подчеркивает – если сопоставить 2023-й и 2022-й, у нас улучшилась ситуация в экономике. Зарплаты, цены, курс.

"Так что надеюсь, что в новых экономических рейтингах мы пойдем вверх, – считает эксперт. – Что касается военного рейтинга, с моей точки зрения он не соответствует действительности. Если раньше говорили, что российская армия – вторая в мире, то украинская, так ее бьющая, должна быть если не первой, то хотя бы в топ-5. Но не 15-ой. Надо понимать, что такие рейтинги достаточно условны. Четкой информации о настоящей силе той или иной армии нет. А, если есть – ее нельзя использовать. И ссылка на количество, например, танков, самолетов, это всегда – приблизительная информация... Что касается рейтингов по свободе слова, свободе доступа к информации – это такая дурость! Там, обычно, берут данные с потолка. Мне кажется, даже во время войны в Украине цензуры куда меньше, чем в Европе или США в их мирные времена".

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