Где Украина поднялась, где опустились: о чем говорят рейтинги

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Кравцев Сергей
Полномасштабная война с РФ сменила позиции Украины в международных рейтингах. С одной стороны, они ухудшились, а с другой – наша страна демонстрирует прогресс в обороноспособности, цифровых достижениях и открытых данных. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", где Украина поднялась, где опустилась – и почему. А также – насколько эти данные близки к действительности.
Рейтинги Украины. Фото: из открытых источников
Народный депутат Украины IX созыва (фракция "Слуга Народа"), заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике Елена Мошенец рассказывает:
В 2022 году в Глобальном инновационном индексе Украина потеряла восемь позиций и опустилась на 57-е место с 49-го в 2021 году, подчеркивает Елена Мошенец. Это исследование, объясняет она, оценивает 132 страны по уровню инновационной результативности. Позиции Украины ослабли по 35 показателям, в частности из-за уменьшения количества выпускников ЗВО технических специальностей, ухудшения доступа к интернету и использования сети, снижения уровня энергоэффективности и уменьшения кредитования частного сектора. В то же время повышение рейтинга Украины зафиксировано по показателям работы Кабинета министров: улучшилось качество предоставления государственных услуг онлайн и привлечение граждан к принятию решений через интернет, выросли госрасходы на образование и компьютерное программное обеспечение.
А вот в рейтинге самых мощных армий мира, по версии Global Fire Power (GFP), в 2022 году наша страна поднялась с 22 позиции на 15-ю.
По ее словам, Международный институт демократии и помощи в проведении выборов (IDEA) в докладе за 2022 год улучшил позиции Украины в демократических процессах по критерию вовлечённости: наша страна поднялась на 13 позиций и теперь занимает 73 место среди 173 стран.
Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает понятным, что во время войны наша экономика испытала существенные проблемы. Поэтому, акцентирует он, разные рейтинги (продовольственная безопасность, инновации и тому подобное) демонстрируют, что мы просели.
Александр Охрименко подчеркивает – если сопоставить 2023-й и 2022-й, у нас улучшилась ситуация в экономике. Зарплаты, цены, курс.
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Ермаков
сегодня, 21:28
По прогнозу ИКД в своем экономическом развитии Украина будет быстро продвигаться с каждым годом. В тоже время Россия быстро сдаст свои технические позиции и перейдет в разряд третьих стран.