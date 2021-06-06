Где в Украине 6 июня будет солнечно

В воскресенье, 6 июня, во всех областях Украины столбики термометров поднимутся выше отметки +20. Однако солнечная погода продержится лишь в нескольких регионах, остальную же часть страны продолжат накрывать грозы и дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Дождливая погода - фото из открытых источников

С теплой погодой и чистым небом повезет жителям Житомирской, Черкасской, Ровенской, а также Кировоградской и Херсонской областей. Остальные регионы продолжат омывать дожди, а местами — даже грозы.

Теплее всего будет на Закарпатье. Здесь воздух прогреется от +23 до +25 градусов. Несмотря на это, территорию области накроют дожди.

Прохладнее всего сегодня будет на востоке страны и в Черкасской области — от +20 до +22 градусов.

Жителям остальных регионов стоит рассчитывать, что столбики термометров поднимутся до 23 градусов тепла.

Касательно погоды в столице, то метеорологи советуют жителям и гостям города позаботиться о наличии зонтиков. Согласно прогнозам Киев ожидают дожди, а порывы ветра будут достигать 7-12 метров за секунду.

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