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ГБР обязали открыть дело против Зеленского в отношении смерти украинского морпеха

Отец не смирился со смертью сына

сегодня, 17:17
Автор:

Дмитрий Симоненко

Служители украинской Фемиды обязали Государственное бюро расследований открыть дело против президента Украины в связи с гибелью военного Морской пехоты Украины летом этого года. Иск в суд подал отец погибшего. Он обвиняет верховного главнокомандующего в том, что тот запретил делать любые попытки по спасению раненого военного в "серой зоне" вблизи н.п. Зайцево.

ГБР обязали открыть дело против Зеленского в отношении смерти украинского морпеха

Так, известно, что Сергей Журавель обратился в суд с иском к ГБР и Офис генпрокурора, которые, по его словам, не сложили Зеленского виновным в бездействии, что привело к потере военного.

Суд принял решение в пользу отца погибшего морпеха и обязал ГБР заняться этим делом.

ГБР обязали открыть дело против Зеленского в отношении смерти украинского морпеха - фото 2
ГБР обязали открыть дело против Зеленского в отношении смерти украинского морпеха - фото 3
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в зоне проведения операции объединенных сил исчез военнослужащий Вооруженных сил Украины. По словам пресс-службы ООС, военный оказался на неконтролируемой украинской властью территории. По сообщению военного ведомства, отсутствие военнослужащего было замечено еще 17 декабря. Поиски результатов не дали. В ходе розыскных действий вскоре выяснилось, что он в плену у боевиков. В сообщении говорится, что сепаратисты пытаются использовать эту информацию в информационной войне против Украины.
Кроме того, портал стало известно о том, что после того, как в результате срыва мирного перемирие, которое длилось с 27 июля, в зоне проведения операции объединенных сил в районе Водяного пророссийскими боевиками-снайперами были убиты двое украинских военнослужащих, сегодня в срочном порядке было созвано внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили ее представители в Facebook.


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