ГБР обязали открыть дело против Зеленского в отношении смерти украинского морпеха

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Дмитрий Симоненко
Служители украинской Фемиды обязали Государственное бюро расследований открыть дело против президента Украины в связи с гибелью военного Морской пехоты Украины летом этого года. Иск в суд подал отец погибшего. Он обвиняет верховного главнокомандующего в том, что тот запретил делать любые попытки по спасению раненого военного в "серой зоне" вблизи н.п. Зайцево.
Так, известно, что Сергей Журавель обратился в суд с иском к ГБР и Офис генпрокурора, которые, по его словам, не сложили Зеленского виновным в бездействии, что привело к потере военного.
Суд принял решение в пользу отца погибшего морпеха и обязал ГБР заняться этим делом.
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