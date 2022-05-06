Гайдай рассказал, какие города Луганщины враг хочет оккупировать в ближайшие 3-4 дня

Оккупационное войска усиливают свое давление в Луганской области. Поэтому ближайшие 3-4 дня на территории Луганской области будут идти ожесточенные бои. Россия готовит крупное наступление. Цель российских оккупантов – полная оккупация Северодонецка или Попасной. Расчет будет на то, чтобы прорваться в эти ключевые для Луганщины города. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общенационального телемарафона рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Сергей Гайдай. Фото: из открытых источников

Глава Луганщины прогнозирует, что Москва направит основные силы на то, чтобы за три-четыре дня прорваться либо в Северодонецк, либо в Попасную. При этом Сергей Гайдай отметил, что украинским защитникам хорошо известны планы противника и ВСУ готовы отразить любые атаки врага.

По словам Сергея Гайдая, что касается Попасной, которую уже несколько дней штурмуют оккупанты, то город с каждым днем все больше разрушается. Его россияне просто стирают с лица земли, нанося массированные ракетный и авиаудары.

Гайдай уточнил, бомбардировка Попасной не прекращается ни днем, ни ночью. Иногда россияне целыми батальонами атакуют позиции украинских военных.

По информации Сергея Гайдая, российские захватчики постоянно пытаются продвинуться ближе к Северодонецку, но украинские войска их отбрасывают. Так уже несколько раз россияне брали под контроль село Воеводовка возле самого Северодонецка, но ВСУ потом возобновляли контроль над селом.



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