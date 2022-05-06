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Гайдай рассказал, какие города Луганщины враг хочет оккупировать в ближайшие 3-4 дня

По данным главы Луганской области Сергея Гайдая, враг приложит все усилия, чтобы прорваться в Северодонецк или Попасную

сегодня, 10:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Оккупационное войска усиливают свое давление в Луганской области. Поэтому ближайшие 3-4 дня на территории Луганской области будут идти ожесточенные бои. Россия готовит крупное наступление. Цель российских оккупантов – полная оккупация Северодонецка или Попасной. Расчет будет на то, чтобы прорваться в эти ключевые для Луганщины города. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общенационального телемарафона рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Гайдай рассказал, какие города Луганщины враг хочет оккупировать в ближайшие 3-4 дня

Сергей Гайдай. Фото: из открытых источников

Глава Луганщины прогнозирует, что Москва направит основные силы на то, чтобы за три-четыре дня прорваться либо в Северодонецк, либо в Попасную. При этом Сергей Гайдай отметил, что украинским защитникам хорошо известны планы противника и ВСУ готовы отразить любые атаки врага.

По словам Сергея Гайдая, что касается Попасной, которую уже несколько дней штурмуют оккупанты, то город с каждым днем все больше разрушается. Его россияне просто стирают с лица земли, нанося массированные ракетный и авиаудары.

Гайдай уточнил, бомбардировка Попасной не прекращается ни днем, ни ночью. Иногда россияне целыми батальонами атакуют позиции украинских военных.

По информации Сергея Гайдая, российские захватчики постоянно пытаются продвинуться ближе к Северодонецку, но украинские войска их отбрасывают. Так уже несколько раз россияне брали под контроль село Воеводовка возле самого Северодонецка, но ВСУ потом возобновляли контроль над селом. 

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