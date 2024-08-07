Галущенко обвинил во лжи экспертов, которые прогнозируют ситуацию в энергетике

Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, на состояние энергосистемы Украины сегодня могут существенно повлиять исключительно масштабные удары террористической России по энергетике.

Герман Галущенко

"Пройдем ли мы без обстрелов, которые нанесут существенное влияние на систему — точно так. Могут ли эти обстрелы оказать существенное влияние — это трудно предвидеть. Единственное, что сегодня может повлиять на состояние — это масштабность ударов именно по энергетике. И не сам факт удара , а влияние этого удара напрямую на энергосистему", — сказал министр на пресс-конференции.

При этом он обвинил во лжи тех экспертов, которые утверждают, что Украина уже прошла наиболее сложный период.

"Те эксперты, которые говорят, что хуже всего позади — они лгут. Те, кто говорит, что нас ожидает апокалипсис — и они лгут. Потому что не знают ни те и ни те. Потому что спрогнозировать последствия ударов не может никто", — заявил Галущенко .

Кроме того, он обнародовал результаты опроса, недавно проведенного, по поводу того, как украинцы готовятся к зиме. Так вот, по его информации, 67% украинцев готовятся к сложной зиме, но только 1% опрошенных планируют уехать за границу, чтобы пережить зиму не в Украине.

По мнению Галущенко, такие результаты опроса свидетельствуют о том, что украинцы верят в энергетики и силы ПВО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, по мнению главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, российские захватчики не способны полностью уничтожить украинскую энергосистему, поэтому тотального блекаута и остановки всей страны не будет. По его словам, с начала года Россия осуществила восемь массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. В результате Украина потеряла 9 ГВт производственной мощности электростанций.



