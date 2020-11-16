Футбольная ВСК Суркиса против УАФ провалилась: сроки ее работы истекли - СМИ

Вчера, 15 ноября, скандальная футбольная ВСК, появление которой в парламенте связывали с желанием Григория Суркиса оказать давление на УАФ, окончательно прекратила свое существование. Продлить ее полномочия Рада так и не смогла, сообщает "КП в Украине".

Так, 15 ноября истек срок, предусмотренный законом, отведенный на то, чтобы проголосовать за продление полномочий так называемой "футбольной ВСК". Она была создана еще в ноябре прошлого года и должна была расследовать строительство футбольных мини-полей в Киеве с 2017 по 2018 годы. Завершила ВСК свою работу 15 мая, но отчет в зале парламента так и не представила.

Постановление о продлении работы ВСК инициировал депутат Григорий Мамка. Оно не раз было в повестке дня работы Рады, но каждый раз снималось с рассмотрения по причине отсутствия голосов.

Нардепы из разных фракций работу комиссии публично называли "бессмысленной" и даже "заказной", связывая ее с интересами Григория Суркиса. Последнему однажды даже пришлось опровергать свою причастности к давлению на УАФ по средствам ВСК.

Впрочем, опровержение Суркиса не помогло. Депутаты встали на сторону футбольного сообщества, которое призывало парламент не допустить манипуляций на теме ВСК, "имеющих целью дискредитацию украинского футбола". Соответствующее обращение к Дмитрию Разумкову и членам ВРУ подписали, в частности, именитые украинские футболисты, среди которых Андрей Шевченко, Игорь Белов и Олег Блохин.

Таким образом, скандальная футбольная ВСК закончилась ничем. Как отмечает издание, если считать ее действительно делом рук Суркиса, то это свидетельствует об его очередном поражении в войне с Павелко на политическом поприще.

Ранее сообщалось, что Суркис оставил в Германии больного COVID-19 футболиста "Шахтёра".

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