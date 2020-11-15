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Суркис бросил в Германии больного COVID-19 футболиста «Шахтёра»

Не дождавшись спецрейса УАФ, которым заразившихся «ковидом» футболистов национальной сборной доставляли из Германии в Киев в воскресенье, Игорь Суркис организовал свой чартер - в субботу

сегодня, 19:43
Автор:

Администратор
На официальном сайте ФК Динамо Киев 14 ноября появилась новость о том, что Игорь Суркис организовал трансфер заболевших коронавирусом футболистов из Германии в Украину. 
"...инфицированные COVID-19, будут отправлены домой, президент Динамо самостоятельно организовал их возвращение", — было сказано в заявлении клуба. 

Рейс по запросу Суркиса организовывала одна из частных западных компаний, имя контрой не называлось.

Таким образом в субботу, 14 ноября, прямо во время поединка украинской сборной с Германией, в Киев вылетели Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и менеджер сборной Вадим Комардин. 

Виктора Коваленко, игрока национальной сборной и полузащитника "Шахтёра", который тоже накануне получил положительный COVID-19 — тест, на борту самолета, забронированного Суркисом, не было. 

В УАФ, в свою очередь, заблаговременно сообщили, что все без исключения футболисты сборной, которые получили положительные результаты тестов, будут доставлены в Украину спецрейсом 15 ноября. Так в воскресенье, рейсом УАФ вернулся, в частности,  и забытый  Суркисом Коваленко. 

Ещё одного футболиста Андрея Ярмоленко, по договоренности с УАФ, из Германии забрал чартер Вест Хэма, доставивший игрока в Лондон. 

Зачем "Динамо" организовало дополнительный рейс "эвакуации", когда уже был запланирован рейс УАФ, в столичном ФК так и не пояснили. Также там не комментируют, почему из Германии игроков сборной в Киев забирали выборочно, разделив на "своих" и "чужих" во время пандемии.

Суркис бросил в Германии больного COVID-19 футболиста «Шахтёра»


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