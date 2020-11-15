Суркис бросил в Германии больного COVID-19 футболиста «Шахтёра»

"...инфицированные COVID-19, будут отправлены домой, президент Динамо самостоятельно организовал их возвращение", — было сказано в заявлении клуба.







Рейс по запросу Суркиса организовывала одна из частных западных компаний, имя контрой не называлось.





Таким образом в субботу, 14 ноября, прямо во время поединка украинской сборной с Германией, в Киев вылетели Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и менеджер сборной Вадим Комардин.





Виктора Коваленко, игрока национальной сборной и полузащитника "Шахтёра", который тоже накануне получил положительный COVID-19 — тест, на борту самолета, забронированного Суркисом, не было.





В УАФ, в свою очередь, заблаговременно сообщили, что все без исключения футболисты сборной, которые получили положительные результаты тестов, будут доставлены в Украину спецрейсом 15 ноября. Так в воскресенье, рейсом УАФ вернулся, в частности, и забытый Суркисом Коваленко.





Ещё одного футболиста Андрея Ярмоленко, по договоренности с УАФ, из Германии забрал чартер Вест Хэма, доставивший игрока в Лондон.





Зачем "Динамо" организовало дополнительный рейс "эвакуации", когда уже был запланирован рейс УАФ, в столичном ФК так и не пояснили. Также там не комментируют, почему из Германии игроков сборной в Киев забирали выборочно, разделив на "своих" и "чужих" во время пандемии.