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«Фундация Течия» приобрела эвакуационное авто для пограничников на бахмутском направлении

Микроавтобус Citroen Jumper уже выполняет функции санитарного автомобиля для Краматорского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины

сегодня, 10:47
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Автор:

Кравцев Сергей

Автомобиль для украинских защитников, которые держат оборону на бахмутском направлении, приобрела и передала ОО "Фундация Течия" и ее директор Олег Крот.

«Фундация Течия» приобрела эвакуационное авто для пограничников на бахмутском направлении

Эвакуационное авто для пограничников

ОО "Фундация Течия" оперативно отреагировала на запрос Главного военно-медицинского клинического центра Государственной пограничной службы Украины ОО "Фундация Течия", приобрела и привезла в Украину дизельный микроавтобус Citroen Jumper 2016 года выпуска стоимостью 650 тыс. грн.


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В клиническом центре рассказали, что авто передали на нужды Краматорского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины. Он защищает восточные рубежи, в частности, участвует в обороне Бахмута. Микроавтобус уже помогает в эвакуации раненых.

"Фундация Течия" продолжает обеспечивать автомобилями Силы обороны Украины. Сейчас в работе – еще один микроавтобус для медицинских и эвакуационных целей и два внедорожника общей стоимостью более 1,5 млн грн. В ближайшее время они будут переданы военным.

Всего после полномасштабного вторжения России в Украину ОО "Фундация Течия" приобрела для Сил обороны Украины транспортных средств на более 27 млн грн ($745 тыс. по курсу НБУ). Детальный отчет обо всей поддержке ВСУ смотрите по ссылке.

Читайте также на портале "Комментарии" - "Фундация Течия" и Олег Крот отчитались о еще одном проекте для ВСУ.



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Источник: https://techiia-fund.org/article/fundatsiya-techiya-pridbala-yevakuatsiyne-avto-dlya-prikordonnikiv
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