logo

BTC/USD

23737.11

ETH/USD

1664.17

LTC/USD

99.56

USD/UAH

39.65

EUR/UAH

42.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события «Фундация Течия» и Олег Крот отчитались о еще одном проекте для ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

«Фундация Течия» и Олег Крот отчитались о еще одном проекте для ВСУ

С начала полномасштабного вторжения рф «Фундация Течия» заказала в украинских компаний более 14 000 единиц одежды и аксессуаров для Сил обороны Украины

сегодня, 12:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

По заказу Фундации несколько швейных фабрик в Киеве и области пошили одежду для военных, сообщает сайт организации. Они изготавили футболки, разгрузки, флисовые куртки, лонгсливы, кальсоны, белье, шапки, балаклавы, а также тактические аптечки и маскировочные костюмы.

«Фундация Течия» и Олег Крот отчитались о еще одном проекте для ВСУ

Украинская тактическая одежда

Сообщается, что в течение 2022 года фабрики пошили и отправили военным 14 469 единиц продукции общей стоимостью 5,4 млн грн. В 2023 году сотрудничество продолжается и подразделения ВСУ будут получать новую качественную одежду.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"В первые месяцы после вторжения мы скупали одежду в магазинах, бронировали все, что находили на складах, и заказывали за рубежом. Впоследствии решили одним делом поддержать не только ВСУ, но и украинский бизнес. В результате свои рабочие места сохранили швеи, фабрики платят налоги, а у защитников и защитниц есть качественная и комфортная одежда", – объясняет Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA и директор ОО "Фундация Течия".

Напомним, во время самой горячей фазы войны до июня 2022 года "Фундация Течия" приобрела для Сил обороны Украины тактическую одежду и снаряжение на $4,3 млн. В целом сумма помощи военным от организации пересекла отметку в $22 млн: это бронежилеты, шлемы, дроны, оптика, генераторы и многое другое. Олег Крот лично поддержал ВСУ еще на $40 млн, детали этих закупок не разглашаются из-за военной тайны.

Читайте также на портале "Комментарии" - о чем говорят провокационные заявления Лукашенко – увеличится ли угроза со стороны Беларуси. Эксперты подробно разобрались в ситуации.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://techiia-fund.org/article/fundatsiya-techiya-peredala-viyskovim-ukrainskiy-taktichniy-odyag-na-5-4-mln-grn
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!