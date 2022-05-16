Фронт застыл в позиционной борьбе: когда изменится ситуация – о чем новое заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером 15 мая подчеркнул, что Украина готовится к новым попыткам агрессора наступать на Донбассе. Говоря об обстрелах Украины, он подчеркнул, что все свое зло российские оккупанты заберут обратно в рф, когда будут отступать. Эксперты оценили для издания "Комментарии" эти заявления, общую ситуацию на фронте, а также то, как всё это в итоге отразится на России.

Танки. Фото: Генштаб ВСУ

Сейчас на Донбассе идет позиционная борьба

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики" Энрике Менендес поясняет:

"Заявление президента о том, что всё зло вернется в Россию – скорее эмоциональное. И Зеленский тут выражает позицию всех украинцев. Мы, понятное дело, испытываем негативные эмоции – злость, ненависть – по отношению к оккупантам. И нам хочется верить, что библейские истины в стиле "что посеешь – то и пожнешь" работают в современном мире. Но как человек рациональный я понимаю, что так происходит далеко не всегда. Так что важно концентрироваться на тех вещах, которые находятся в прямой зависимости от нас. Мы должны испытывать единение, объединяться ради того, чтобы защищать украинскую землю и возвращать то, что утрачено".

Что касается происходящего в данный момент на Донбассе – руководство страны агрессора пытается осуществить ранее заявленные планы. А именно – получить контроль над Донецкой и Луганской областях в их админграницах, поясняет эксперт.

"Битва за Донбасс – не дело одного дня. Это название глобального события, как во время Второй мировой войны была Битва за Британию. Нечто подобное происходит на востоке Украины, где сейчас расположена основная арена сухопутных сражений. Но при этом в опасности находится вся Украина, – подчеркивает Энрике Менендес. – Сводки Генштаба и военно-гражданских администраций фиксируют постоянные ракетные удары по нашей инфраструктуре, очередные жертвы. Сегодня опять был ракетный удар по Одесской области, тяжело ранен ребенок. То есть, никто в Украине не может чувствовать себя в безопасности. Но самая острая ситуация в данный момент – именно на Донбассе".

По мнению эксперта, активная фаза боевых действий на Донбассе будет продолжаться либо до тех пор, пока армия оккупантов не осуществит полный захват двух областей, либо пока не потеряет надежду на осуществление этих планов.

"Конечно, мы все надеемся на второй вариант, как минимум. А в идеале рассчитывает ввернуть ВСЕ временно оккупированные территории, – акцентирует Энрике Менендес. – Но сейчас, исходя из сводок и аналитики военных экспертов, идет позиционная борьба. Сил для наступления ни у одной из армий нет. На фронте – огневой паритет. По огневой мощи обе стороны сейчас плюс-минус равны. И любая попытка наступать (особенно со стороны российской армии) натыкается на такой отпор наших воинов, что фактически терпит крах".

Эксперт предполагает, что еще месяц-два такая ситуация может сохраняться. Россия, будет накапливать силы, совершить ряд попыток наступления. Украина – противостоять этому и пытаться контратаковать.

"Самые опасные направления известны, они постоянно фигурируют в сводках Генштаба, – продолжает Энрике Менендес. – Это попытки агрессора окружить в Луганской области Северодонецк, Лисичанск, отрезать "дорогу жизни" Лисичанск-Бахмут, ведущую к Северодонецку. Это попытка наступления с юга на Угледар, Великую Новоселку. Это попытка прорваться с Изюмского направления на Барвенково, выйти в Донецкой области на Славянск, захватить Лиман. Все эти "горячие точки" вполне очевидны. Есть риски вступления в войну Приднестровья с последующим накалом ситуации в Одесской области. Уверен, все эти угрозы знают в нашем высшем военно-политическом руководстве. И готовы отвечать на вызовы. И, конечно, важно, чтобы наши войска полностью освободили Харьковскую область. Так мы лишили бы Россию шансов наступать на Изюмском направлении. Но для этого надо отбить временно оккупированные Чугуев, Изюм Купянск, чтобы отрезать войска агрессора от баз снабжения в Белгородской области".

Чем дольше продлится эта война, тем быстрее Россия превратится в страну третьего мира

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвокат Михаил Дяденко считает, что Россия своим вероломным, безосновательным нападением на Украину изначально оказалась в роли проигравшей стороны.

"Попытки столь агрессивно изменить устоявшийся миропорядок (а сейчас уже никто не сомневается, что на Украине россияне не остановились бы) привели к сплоченную евроатлантического сообщества. И основная цель цивилизованного мира сейчас – максимальное ослабление России, доведение ее до такого состояния, чтобы она никогда и никому более не могла угрожать, – поясняет эксперт. – События, которые произошли в Буче, которые пережил и переживает Мариуполь, все эти массовые убийства мирных граждан, целенаправленные бомбардировки и обстрелы гражданской инфраструктуры, никак не связанной с военной составляющей, показали всему миру оскал российское империализма. И укрепили цивилизованный мир в намерении дать отпор России и максимально поддержать Украину".

Михаил Дяденко уверен, что США, ЕС, Япония, Канада, Австралия, многие другие будут делать всё для нашей общей победы над тем злом, в которое превратилась Россия.

"Безусловно, проигрыш РФ в этой войне (когда бы он официально ни был закреплен – через пару месяцев, через полугодие, в более отдаленной перспективе) завершится подписанием неких соглашений. Но до этого Путин еще может попытаться аннексировать часть украинских территорий. За которые нам однозначно надо будет бороться. При этом экономические проблемы у РФ будут нарастать, как и военная и финансовая помощь Украине со стороны зарубежных партнеров", – прогнозирует эксперт.

По его словам, чем дольше продлится эта война, тем быстрее Россия превратится в страну третьего мира. Что прочувствуют на себе все ее граждане.

"И российские военные со всей своей агрессией вернуться на родину (те, кто будет в состоянии). И агрессию свою начнут выплескивать уже внутри разлагающейся РФ. На фоне ухудшающейся социально-экономической ситуации выплески такой агрессии станут всё более кровавыми и масштабными, – уверен Михаил Дяденко. – В итоге лихие 90-е покажутся цветочками. Причем происходить всё будет еще и под парад суверенитетов. Татарстан, Чечня, Дагестан тут будут первые – на выход из состава РФ. Сценарий распада этого государства приобретает всё более реалистичные черты".

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