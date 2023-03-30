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Франция дала ответ – выдаст ли Украине беглого миллиардера Жеваго

С 2019 года находящийся под следствием предприниматель и экс-депутат скрывается за границей

сегодня, 17:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Франция ответила отказом Киеву и планирует выдавать Украине миллиардера Константина Жеваго, против которого возбужден ряд уголовных дел о коррупции. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает французское издание "Le Dauphine". 

Франция дала ответ – выдаст ли Украине беглого миллиардера Жеваго

Константин Жеваго. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что французская прокуратура не возражала против экстрадиции. Решение об отказе в выдаче приняла следственная палата Апелляционного суда города Шамбери в четверг, 30 марта. 


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Свой отказ Следственная палата аргументировала тем, что Украина, находясь в состоянии войны и "в неопределенной ситуации" просто "не в состоянии сохранить суд, гарантирующий основные свободы".

Таким образом, задержанный в конце декабря на курорте Куршевеле украинский бизнесмен останется во Франции. Но снимут ли с него наложенные ограничения на свободу передвижения – пока неизвестно.

В 2018 году Фонд гарантирования вкладов заявил, что перед банкротством банка "Финансы и Кредит", принадлежавшего тогдашнему нардепу Константину Жеваго, из него незаконно вывели около 5 млрд гривен. После долгой судебной тяжбы Нацбанк начал принудительно взыскивать с олигарха 1,5 миллиарда гривен в счет долгов лопнувшего банка.

Осенью 2019 года Жеваго сбежал за границу, после чего ГБР объявило его в розыск по делу о растрате 2,5 млрд гривен. Летом 2020-го года суд разрешил арестовать бизнесмена.

28 декабря 2022 года Жеваго был задержан французскими властями в Куржавели по запросу Украины. Довольно быстро его выпустили под залог, но олигарх всё равно вынужден трижды в неделю отмечаться в местной полиции.

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Источник: https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2023/03/30/le-milliardaire-ukrainien-kostiantyn-zhevago-ne-sera-pas-extrade
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