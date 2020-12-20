Forbes назвал 100 самых высокооплачиваемых мировых звезд

Одно из самых авторитетных изданий Forbes составило список наиболее оплачиваемых мировых знаменитостей.

ФОТО: Из открытых источников

Рейтинг возглавила модель, бизнес-вумен и блогер Кайли Дженнер. Она оказалась на первом месте со значительным отрывом от других звезд. Благодаря продажи половины акций косметической компании Kylie Cosmetics, ей удалось заработать 590 миллионов долларов. К слову, Кайли стала единственное женщиной, которая попала в топ-10 наиболее оплачиваемых селебрити.

На второй строчке оказался американский репер и музыкальный продюсер Канье Уэст. Рекламный контракт с фирмой Adidas принес знаменитости 170 миллионов долларов.

Почетное третье место в списке занял знаменитый тенисист Роджер Федерер со 106 миллионами долларов.

В топ-10 наиболее оплачиваемых знаменитостей также попали: португальский футбольный игрок Ювентуса Криштиану Роналду (105 млн долларов), аргентинский футболист Барселоны Лионель Месси (104 млн долларов), американский актер Тайлер Перри ( 97 млн долларов), игрок футбольного клуба ПСЖ Неймар (95,5 млн долларов), американский радио и телеведущий Говард Стерн (90 млн долларов), баскетболист Леброн Джеймс (88,2 млн долларов) и актер Дуэйн "Скала" Джонсон (87,5 млн долларов).

Напомним, что ранее издание Forbes называло наиболее влиятельных женщин мира. Cреди них — представительницы 30 стран и четырех поколений, десять руководительниц государств, 38 генеральных директрис компаний и пять артисток.

Как сообщал портал "Комментарии" ранее, журнал Time объявил "Человека года". В этом году в номинации победили два человека.





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