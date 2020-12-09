Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин мира 2020 года

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин мира. Cеред них — представительницы 30 стран и четырех поколений, десять руководительниц государств, 38 генеральных директрис компаний и пять артисток.

Forbes назвал самых влиятельных женщин мира 2020 года. Фото: liga.net

Уже традиционно возглавила рейтинг канцлер Германии Ангела Меркель. Признание и первое место она получает десятый раз подряд.

На следующем месте оказалась глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. Третью строчку впервые заняла будущий вицепрезидент Америки Камала Харрис. Полный рейтинг самых влиятельных женщин мира можно посмотреть по ссылке.

Журнал Forbes учел и представительниц, которые активно противостояли распространению пандемии коронавируса. Поэтому премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заняла 32 место за приложенные усилия в преодолении первой и второй волн COVID-19 в своей стране. Признание и 37 место получила и Президент Тайваня Цай Инвэнь за строгую программу, по которой с 23 миллионов человек вирус унес жизни лишь семи.

Украинский женщин в списке Forbes в этом году нет.

Чтобы определить топ-100 самых влиятельных женщин, Forbes применил четыре показателя: деньги, упоминания в СМИ, влияние и сферы влияния.

Также напомним, что американское издание Billboard определило победительницу в номинации "Женщина 2020". Этот почетный титул достался 28-летней хип-хоп исполнительницы Cardi B. Такое решение изрядно удивило читателей журнала.

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