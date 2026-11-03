«Фокус надо изменить»: нардеп Федиенко раскритиковал мобилизацию забронированных вместо поиска тех, кто прячется

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Недилько Ксения
В Украине количество мобилизованных в Сил обороны и забронированных работников практически сравнялось. Поэтому дальнейшее изъятие специалистов из предприятий, удерживающих экономику, может угрожать финансированию и обеспечению армии отечественным вооружением. О проблемах мобилизационных процессов и необходимости изменения подходов исполнительной власти рассказал народный депутат, член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
По его словам, аудит системы бронирования действительно необходим, однако государство должно быть сосредоточено на другой категории граждан.
Депутат подчеркнул, что Рада уже обратилась к правительству с требованием предоставить четкие аналитические данные по имеющемуся человеческому ресурсу.
Депутаты ожидают от Кабмина точной информации о количестве лиц в СЗЧ и граждан, не состоящих на военном учете, чтобы наработать законодательные стимулы.
Пока чиновники рассматривают жесткие инструменты влияния на тех, кто игнорирует закон, хотя пока эти механизмы не утверждены официально.
Парламентарий подчеркнул, что большинство народных избранников поддерживают внедрение новых правил и повышение ответственности. Ведь ситуация, когда одни воюют или легально работают, а другие скрываются, рождает глубокую несправедливость, которая после войны перерастет в серьезный социальный кризис. В конце выступления Федиенко призвал мужчин не бояться обновлять данные:
Напомним, портал "Комментарии" писал , что ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий приветствует решение с уменьшением квот бронирования от мобилизации и отмечает, что их должно становиться все меньше. В то же время, по его убеждению, работодатели должны брать на работу ветеранов и вкладывать средства в обучение женщин, чтобы они заменили мужчин.