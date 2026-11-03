«Фокус надо изменить»: нардеп Федиенко раскритиковал мобилизацию забронированных вместо поиска тех, кто прячется



















В Украине количество мобилизованных в Сил обороны и забронированных работников практически сравнялось. Поэтому дальнейшее изъятие специалистов из предприятий, удерживающих экономику, может угрожать финансированию и обеспечению армии отечественным вооружением. О проблемах мобилизационных процессов и необходимости изменения подходов исполнительной власти рассказал народный депутат, член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Если сейчас мы начнем вымывать людей из забронированных предприятий, которые держат экономику по факту, — предостерегает парламентарий, — я не знаю, сможем ли мы потом снабжать наши Вооруженные силы Украины денежным обеспечением, оружием и так далее, которое мы производим".

По его словам, аудит системы бронирования действительно необходим, однако государство должно быть сосредоточено на другой категории граждан.

"Фокус нужно сфокусировать непосредственно на той части населения Украины военнообязанных мужчин, которые просто прячутся", — убежден Федиенко.

Депутат подчеркнул, что Рада уже обратилась к правительству с требованием предоставить четкие аналитические данные по имеющемуся человеческому ресурсу.

"Мы говорим: "Дайте нам эти цифры, мы хоть будем понимать, какой у нас ресурс"", — объясняет нардеп.

Депутаты ожидают от Кабмина точной информации о количестве лиц в СЗЧ и граждан, не состоящих на военном учете, чтобы наработать законодательные стимулы.

Пока чиновники рассматривают жесткие инструменты влияния на тех, кто игнорирует закон, хотя пока эти механизмы не утверждены официально.

"Есть соответствующий пул наработок со стороны Кабинета Министров по ограничению пользования какими-то сервисами, предоставляемыми государством, — делится информацией Федиенко, уточняя сферы возможных санкций: — Это ЦНАПы, банковская сфера, купля-продажа недвижимости. Все, что предоставляет государство, может быть ограничено.

Парламентарий подчеркнул, что большинство народных избранников поддерживают внедрение новых правил и повышение ответственности. Ведь ситуация, когда одни воюют или легально работают, а другие скрываются, рождает глубокую несправедливость, которая после войны перерастет в серьезный социальный кризис. В конце выступления Федиенко призвал мужчин не бояться обновлять данные:

"Почему все думают, что если он станет на учет, его сразу в окоп отправят. Нет, это не так".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий приветствует решение с уменьшением квот бронирования от мобилизации и отмечает, что их должно становиться все меньше. В то же время, по его убеждению, работодатели должны брать на работу ветеранов и вкладывать средства в обучение женщин, чтобы они заменили мужчин.