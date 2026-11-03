«Фокус треба змінити»: нардеп Федієнко розкритикував мобілізацію заброньованих замість пошуку тих, хто ховається

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Недилько Ксения
В Україні кількість мобілізованих до Сил оборони та заброньованих працівників практично зрівнялася. Через це подальше вилучення фахівців із підприємств, які утримують економіку, може загрожувати фінансуванню та забезпеченню армії вітчизняним озброєнням. Про проблеми мобілізаційних процесів і потребу зміни підходів виконавчої влади розповів народний депутат, член Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
За його словами, аудит системи бронювання дійсно необхідний, проте держава має зосередитися на іншій категорії громадян.
Депутат наголосив, що Рада вже звернулася до уряду з вимогою надати чіткі аналітичні дані щодо наявного людського ресурсу.
Депутати очікують від Кабміну точної інформації про кількість осіб у СЗЧ та громадян, які не стоять на військовому обліку, щоб напрацювати законодавчі стимули.
Наразі урядовці розглядають жорсткі інструменти впливу на тих, хто ігнорує закон, хоча поки що ці механізми не затверджені офіційно.
Парламентар підкреслив, що більшість народних обранців підтримує впровадження нових правил та підвищення відповідальності. Адже ситуація, коли одні воюють чи легально працюють, а інші переховуються, породжує глибоку несправедливість, яка після війни переросте у серйозну соціальну кризу. Наприкінці виступу Федієнко закликав чоловіків не боятися оновлювати дані:
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону “Айдар” Євген Дикий вітає рішення зі зменшенням квот бронювання від мобілізації і зазначає, що їх має ставати все менше. Натомість, на його переконання, роботодавці мають брати на роботу ветеранів та вкладати кошти у навчання жінок, щоб вони замінили чоловіків.