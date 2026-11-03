«Фокус треба змінити»: нардеп Федієнко розкритикував мобілізацію заброньованих замість пошуку тих, хто ховається



















В Україні кількість мобілізованих до Сил оборони та заброньованих працівників практично зрівнялася. Через це подальше вилучення фахівців із підприємств, які утримують економіку, може загрожувати фінансуванню та забезпеченню армії вітчизняним озброєнням. Про проблеми мобілізаційних процесів і потребу зміни підходів виконавчої влади розповів народний депутат, член Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Якщо зараз ми почнемо вимивати людей із заброньованих підприємств, які тримають економіку по факту, — застерігає парламентар, — я не знаю, чи зможемо ми потім забезпечувати наші Збройні сили України грошовим забезпеченням, зброєю і так далі, яку ми виробляємо".

За його словами, аудит системи бронювання дійсно необхідний, проте держава має зосередитися на іншій категорії громадян.

"Фокус треба сфокусувати безпосередньо на тій частині населення України військовозобов'язаних чоловіків, які просто переховуються", — переконаний Федієнко.

Депутат наголосив, що Рада вже звернулася до уряду з вимогою надати чіткі аналітичні дані щодо наявного людського ресурсу.

"Ми кажемо: "Дайте нам ці цифри, ми хоч будемо розуміти, який у нас ресурс"", — пояснює нардеп.

Депутати очікують від Кабміну точної інформації про кількість осіб у СЗЧ та громадян, які не стоять на військовому обліку, щоб напрацювати законодавчі стимули.

Наразі урядовці розглядають жорсткі інструменти впливу на тих, хто ігнорує закон, хоча поки що ці механізми не затверджені офіційно.

"Є відповідний пул напрацювань з боку Кабінету Міністрів щодо обмеження користування якимись сервісами, які надає держава, — ділиться інформацією Федієнко, уточнюючи сфери можливих санкцій: — Це ЦНАПи, банківська сфера, купівля-продаж нерухомості. Все, що надає держава, може бути обмежено".

Парламентар підкреслив, що більшість народних обранців підтримує впровадження нових правил та підвищення відповідальності. Адже ситуація, коли одні воюють чи легально працюють, а інші переховуються, породжує глибоку несправедливість, яка після війни переросте у серйозну соціальну кризу. Наприкінці виступу Федієнко закликав чоловіків не боятися оновлювати дані:

"Чомусь всі думають, що якщо він стане на облік, його одразу в окоп відправлять. Ні, це не так".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону “Айдар” Євген Дикий вітає рішення зі зменшенням квот бронювання від мобілізації і зазначає, що їх має ставати все менше. Натомість, на його переконання, роботодавці мають брати на роботу ветеранів та вкладати кошти у навчання жінок, щоб вони замінили чоловіків.