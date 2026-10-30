За ухилення від мобілізації - 5 років в’язниці: який закон пропонують ухвалити

Ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону “Айдар” Євген Дикий вітає рішення зі зменшенням квот бронювання від мобілізації і зазначає, що їх має ставати все менше. Натомість, на його переконання, роботодавці мають брати на роботу ветеранів та вкладати кошти у навчання жінок, щоб вони замінили чоловіків.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Висловився він і щодо покарань за ухилення від мобілізації.

"Я дуже сподіваюсь, що в цього уряду вистачить мужності внести законопроєкт про криміналізацію ухилення від військового обліку, бо на сьогодні це адміністративне правопорушення. Це в розпал такої війни, війни за саме існування нашої країни. Це треба саме криміналізувати”, — зазначив ветеран війни.

Він підкреслив, що це не має каратися штрафом, за це потрібно саджати у в’язницю. За його словами, наріжними каменями правильної мобілізації має бути криміналізація ухилення і граничний термін служби.

“Причому їх можна приймати тільки разом в пакеті. Прийняти окремо криміналізацію можна, але граничний термін, на жаль, не можна. Армія розвалиться. А от приймати в пакеті криміналізацію ухилення і граничний термін служби. До того ж термін має бути однаковий. Якщо ми, наприклад, приймемо термін служби 5 років, то відповідно 5 років ув’язнення має бути за ухилення від обліку”, — пояснив Дикий.

За його словами, людина матиме абсолютно чіткий, зрозумілий вибір — віддати 5 років свого життя.

“Або ти в пікселі та повертаєшся героєм із пільгами до кінця життя, або ти рівно ті самі 5 років віддаєш як безплатна робоча сила на зоні та робоча сила, яку по можливості, що бажано залучати до військових робіт”, — резюмував ветеран.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому, за словами Євгена Дикого, грудень для України буде дедлайном.



